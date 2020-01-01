«У туристів, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксовано», – Кулеба
Сьогодні, 01:04
Українці, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксували.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - інформує Новое время.
«Станом на зараз, у наших туристів, які перебувають на карантині, коронавірус не зафіксовано», – сказав Кулеба.
Він додав, що ситуація постійно контролюється українським консульством.
Раніше повідомлялося, що українських туристів, які відпочивали у двох готелях на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, відправили на карантин у Єгипті. У цих готелях зафіксували підозру на коронавірус.
Як повідомило Міністерство інфраструктури України, якщо тести після закінчення карантину не підтвердять випадків захворювання на Covid-19, українські туристи можуть повернутися додому.
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Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - інформує Новое время.
«Станом на зараз, у наших туристів, які перебувають на карантині, коронавірус не зафіксовано», – сказав Кулеба.
Він додав, що ситуація постійно контролюється українським консульством.
Раніше повідомлялося, що українських туристів, які відпочивали у двох готелях на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, відправили на карантин у Єгипті. У цих готелях зафіксували підозру на коронавірус.
Як повідомило Міністерство інфраструктури України, якщо тести після закінчення карантину не підтвердять випадків захворювання на Covid-19, українські туристи можуть повернутися додому.
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