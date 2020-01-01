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«У туристів, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксовано», – Кулеба

«У туристів, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксовано», – Кулеба
Українці, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксували.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - інформує Новое время.

«Станом на зараз, у наших туристів, які перебувають на карантині, коронавірус не зафіксовано», – сказав Кулеба.

Він додав, що ситуація постійно контролюється українським консульством.

Раніше повідомлялося, що українських туристів, які відпочивали у двох готелях на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, відправили на карантин у Єгипті. У цих готелях зафіксували підозру на коронавірус.

Як повідомило Міністерство інфраструктури України, якщо тести після закінчення карантину не підтвердять випадків захворювання на Covid-19, українські туристи можуть повернутися додому.

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Теги: коронавірус, єгипет, карантин
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