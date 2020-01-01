В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19
Сьогодні, 08:59
В аеропорту «Бориспіль» провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявили.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.
Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.
Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.
Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.
Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.
Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.
Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).
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