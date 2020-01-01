вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19

В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19
В аеропорту «Бориспіль» провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявили.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.

Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: COVID-19, Італія, коронавірус, тести
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні
Сьогодні, 09:15
В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19
Сьогодні, 08:59
На Волині судили завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту
Сьогодні, 08:11
Волинські медики оперують серця у столиці
Сьогодні, 07:21
Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями
Сьогодні, 06:08
Схожі новини
В Італії від коронавірусу померла українка В Італії від коронавірусу померла українка
13 березень, 21:42
В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день
13 березень, 20:12
«Штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення», – волинянка про порушення карантину в ураженій коронавірусом Італії «Штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення», – волинянка про порушення карантину в ураженій коронавірусом Італії
13 березень, 16:29
Коронавірус в Італії: одна українка одужала, інша — в реанімації Коронавірус в Італії: одна українка одужала, інша — в реанімації
13 березень, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні
Сьогодні, 09:15
 0
В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19
Сьогодні, 08:59
 0
На Волині судили завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту
Сьогодні, 08:11
 0
Волинські медики оперують серця у столиці
Сьогодні, 07:21
 0
Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями
Сьогодні, 06:08
 0
Медіа
відео
1/8