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Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні

Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні
У Лондоні пройшли поєдинки Європейського ліцензійного турніру до Олімпійських ігор в Токіо-2020. Участь у них беруть близько 350 учасників. Загалом буде розіграно 77 олімпійських ліцензій: 50 серед чоловіків та 27 серед жінок.

Серед представників Національної збірної України - ковельчанка, найтитулованіша боксерка, дванадцятиразова чемпіонка України, чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу Тетяна Коб, пише "КовельPost".

"Тетяна Коб здобуває дебютну перемогу на Європейському ліцензійному турнірі у Лондоні та впевнено крокує далі! Лідер збірної України у вазі до 51 кг перемогла представницю Азербайджану - Анахнім Агаєву", - повідомляє Федерація боксу України.

Тетяна Коб впевнено рухається до кульмінаційних спортивних змагань − Олімпіади-2020, що відбудеться влітку у Токіо (Японія).

Нагадаємо, що Тетяна є рекордсменкою в українському боксі, здобуваючи на чемпіонаті України золоті медалі 12 років поспіль. Крім того, вона є першою українською жінкою-боксером, яка взяла участь в Олімпійських іграх (посіла 5 місце).

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Теги: Тетяна Коб, бокс, Лондон, Волинь
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