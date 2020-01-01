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Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя

Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження Репаша Олександра Миколайовича.

Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Чоловік 01.08.1981 року народження, уродженець села Вишнів, але житель міста Любомль.

Його обвинувачують у злочині, передбаченому частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Відомо, що з 7 грудня 2018 року чоловік переховується від правоохоронців.

Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами: (03377) 245 52, 247 32 або на лінію "102".

Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя


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Теги: розшук
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