Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя

Репаша Олександра Миколайовича.



Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Чоловік 01.08.1981 року народження, уродженець села Вишнів, але житель міста Любомль.



Його обвинувачують у злочині, передбаченому частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).



Відомо, що з 7 грудня 2018 року чоловік переховується від правоохоронців.



Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами: (03377) 245 52, 247 32 або на лінію "102".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходженняПро це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Чоловік 01.08.1981 року народження, уродженець села Вишнів, але житель міста Любомль.Його обвинувачують у злочині, передбаченому частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).Відомо, що з 7 грудня 2018 року чоловік переховується від правоохоронців.Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами: (03377) 245 52, 247 32 або на лінію "102".

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