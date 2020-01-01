вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні – нові випадки коронавірусу

В Україні – нові випадки коронавірусу
Лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:30).

Про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.

З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Серед туристів, яких закрили на карантин у готелі Єгипту, – родина з Волині
Сьогодні, 10:36
На Волині 19-річний мотоцикліст постраждав у аварії
Сьогодні, 10:16
В Україні – нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:54
Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя
Сьогодні, 09:40
Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19 В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили COVID-19
Сьогодні, 08:59
Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями
Сьогодні, 06:08
У Львові закривають усі заклади торгівлі, ресторани та кафе У Львові закривають усі заклади торгівлі, ресторани та кафе
Сьогодні, 03:13
«У туристів, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксовано», – Кулеба «У туристів, які перебувають на карантині в Єгипті, коронавірус не зафіксовано», – Кулеба
Сьогодні, 01:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед туристів, яких закрили на карантин у готелі Єгипту, – родина з Волині
Сьогодні, 10:36
 0
На Волині 19-річний мотоцикліст постраждав у аварії
Сьогодні, 10:16
 0
В Україні – нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:54
 0
Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя
Сьогодні, 09:40
 0
Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8