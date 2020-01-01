В Україні – нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:54
Лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:30).
Про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.
З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків.
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Про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.
З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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