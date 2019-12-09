На Волині 19-річний мотоцикліст постраждав у аварії
Сьогодні, 10:16
У суботу на вулиці Шевченка у Камені-Каширському зіткнулися автомобіль Fiat та мотоцикл Lifan SR. Мотоцикліста госпіталізували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 11 годині. За кермом легковика перебував 21-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з мотоциклом Lifan SR під керуванням 19-річного жителя цього ж району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної районної лікарні.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 11 годині. За кермом легковика перебував 21-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з мотоциклом Lifan SR під керуванням 19-річного жителя цього ж району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної районної лікарні.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 19-річний мотоцикліст постраждав у аварії
Сьогодні, 10:16
В Україні – нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:54
Розшукують волинянина, який ховається від правосуддя
Сьогодні, 09:40
Боксерка з Волині здобула перемогу в Лондоні
Сьогодні, 09:15
Медіа