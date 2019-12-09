На Волині 19-річний мотоцикліст постраждав у аварії

У суботу на вулиці Шевченка у Камені-Каширському зіткнулися автомобіль Fiat та мотоцикл Lifan SR. Мотоцикліста госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 11 годині. За кермом легковика перебував 21-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з мотоциклом Lifan SR під керуванням 19-річного жителя цього ж району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології центральної районної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.