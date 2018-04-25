Серед туристів, яких закрили на карантин у готелі Єгипту, – родина з Волині





З власних джерел



Розповіли, що в Єгипті “застрягли” мешканка Нововолинська та її донька, яка зараз проживає в Луцьку. Більше інформації наразі немає.



У мережі Instagram також публікують історії інші люди, котрі опинилися на карантині, з локацією готелю "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5"*. Показують, як проводять дезінфекцію. Туристи розповідають, що люди вільно ходять територією, купаються в басейні та морі. Їжу приносять в номер.



На відео українка Ірина Ємелянова в Instagram розповіла, що офіційної інформації в готелі щодо наявності захворілих на коронавірус – не надають. Все, що їм відомо – це те, що виявили захворювання в двох італійців похилого віку. Туристи також зазначають, деякі туроператори евакуюють своїх відпочивальників.



Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що в готелі Reef Oasis Beach Resort перебуває 730 громадян України, – пише



Нагадаємо, зранку 15-го березня в Міністерстві інфрастуктури повідомили, що українців залишають на карантин через виявлення в готелях "Reef Oasis Beach Resort 5"* та "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5"* осіб з підозрою на коронавірус.



Згодом речниця МЗС України Катерина Зеленко уточнила, що мова йде про готель "Reef Oasis Beach Hotel", що у місті Шарм-ель-Шейх. У закладі виявили двох туристів, інфікованих на коронавірус COVID-19, – пише “УП”.



“За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин та не зможуть полишити територію готелю”, – сказала вона.



Один із відпочиваючих в “Reef Oasis Beach Hotel” повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів мала вранці 15-го березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.



“Керівництво готелю не підтверджувало офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочиваючих – ред.). … Карантин запровадили з 21:30 (14 березня – ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і кудись вивозять італійських туристів, які також мають перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю”.Скільки триватиме карантин – ніхто не знає.



В готелі нас годують, не за тарифом “all inclusive”, а за тарифом “сухпай”. Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування – у мене маленька дитина – це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті”, – розповів український турист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство закордонних справ України заявило, що у курортному місті Єгипту Шарм-ель-Шейх на двотижневий карантин залишили українських туристів у готелі "Reef Oasis Beach Resort", де виявили коронавірус у двох італійців.З власних джерел БУГу стало відомо, що серед відпочивальників – родина з Нововолинська.Розповіли, що в Єгипті “застрягли” мешканка Нововолинська та її донька, яка зараз проживає в Луцьку. Більше інформації наразі немає.У мережі Instagram також публікують історії інші люди, котрі опинилися на карантині, з локацією готелю "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5"*. Показують, як проводять дезінфекцію. Туристи розповідають, що люди вільно ходять територією, купаються в басейні та морі. Їжу приносять в номер.На відео українкав Instagram розповіла, що офіційної інформації в готелі щодо наявності захворілих на коронавірус – не надають. Все, що їм відомо – це те, що виявили захворювання в двох італійців похилого віку. Туристи також зазначають, деякі туроператори евакуюють своїх відпочивальників.Директор Департаменту консульської служби МЗС Україниповідомив, що в готелі Reef Oasis Beach Resort перебуває 730 громадян України, – пише УНІАН Нагадаємо, зранку 15-го березня в Міністерстві інфрастуктури повідомили, що українців залишають на карантин через виявлення в готелях "Reef Oasis Beach Resort 5"* та "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5"* осіб з підозрою на коронавірус.Згодом речниця МЗС України Катерина Зеленко уточнила, що мова йдепро готель "Reef Oasis Beach Hotel", що у місті Шарм-ель-Шейх. У закладі виявили двох туристів, інфікованих на коронавірус COVID-19, – пише“За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин та не зможуть полишити територію готелю”, – сказала вона.Один із відпочиваючих в “Reef Oasis Beach Hotel” повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів мала вранці 15-го березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.“Керівництво готелю не підтверджувало офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочиваючих – ред.). … Карантин запровадили з 21:30 (14 березня – ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і кудись вивозять італійських туристів, які також мають перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю”.Скільки триватиме карантин – ніхто не знає.В готелі нас годують, не за тарифом “all inclusive”, а за тарифом “сухпай”. Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування – у мене маленька дитина – це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті”, – розповів український турист.

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