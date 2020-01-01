Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей

У Луцьку у продуктових магазинах та маркетах робитимуть розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах, а людей не пускатимуть у магазин великою кількістю.Про це повідомив радник Луцького міського голови"Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі необхідності, на вулиці.Також працюємо над тим, щоб обмежити максимально допустиму одночасну кількість людей в приміщенні магазину", - написав Поліщук.Зауважимо, сьогодні, 16 березня, скликають позачергову сесію Луцькради через вживання негайних дій щодо поширення коронавірусу.Йдеться, зокрема, про:1. Виділення 5 мільйонів гривень для придбання апаратів штучної вентиляції легень, тестів, засобів захисту, засобів санації (до пошуку та замовлення вищевказаного приступили ще в п‘ятницю) та ін., а також надання повноважень виконкому оперативно розпоряджатися коштами резервного фонду в розмірі ще 5 млн грн на заходи з боротьби з коронавірусом.2. Закриття на карантин закладів громадського харчування, ринків, закладів торгівлі, усіх спортзалів, торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.