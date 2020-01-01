Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей
Сьогодні, 10:48
У Луцьку у продуктових магазинах та маркетах робитимуть розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах, а людей не пускатимуть у магазин великою кількістю.
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі необхідності, на вулиці.
Також працюємо над тим, щоб обмежити максимально допустиму одночасну кількість людей в приміщенні магазину", - написав Поліщук.
Зауважимо, сьогодні, 16 березня, скликають позачергову сесію Луцькради через вживання негайних дій щодо поширення коронавірусу.
Йдеться, зокрема, про:
1. Виділення 5 мільйонів гривень для придбання апаратів штучної вентиляції легень, тестів, засобів захисту, засобів санації (до пошуку та замовлення вищевказаного приступили ще в п‘ятницю) та ін., а також надання повноважень виконкому оперативно розпоряджатися коштами резервного фонду в розмірі ще 5 млн грн на заходи з боротьби з коронавірусом.
2. Закриття на карантин закладів громадського харчування, ринків, закладів торгівлі, усіх спортзалів, торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.
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Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі необхідності, на вулиці.
Також працюємо над тим, щоб обмежити максимально допустиму одночасну кількість людей в приміщенні магазину", - написав Поліщук.
Зауважимо, сьогодні, 16 березня, скликають позачергову сесію Луцькради через вживання негайних дій щодо поширення коронавірусу.
Йдеться, зокрема, про:
1. Виділення 5 мільйонів гривень для придбання апаратів штучної вентиляції легень, тестів, засобів захисту, засобів санації (до пошуку та замовлення вищевказаного приступили ще в п‘ятницю) та ін., а також надання повноважень виконкому оперативно розпоряджатися коштами резервного фонду в розмірі ще 5 млн грн на заходи з боротьби з коронавірусом.
2. Закриття на карантин закладів громадського харчування, ринків, закладів торгівлі, усіх спортзалів, торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.
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Коментарі 1
А хто визначав ці відстані,на підставі чого?Зараження на пряму залежить від носія і концентрації,як і при інших вірусних захворюваннях.Якщо ти хворий,то чому ідеш в магазин або інші людні місця?Якщо поки що носій і без симптомів,то все одно хтось від тебе заразиться,як не в магазині,то інде-це ж факт.
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