вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей

Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей
У Луцьку у продуктових магазинах та маркетах робитимуть розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах, а людей не пускатимуть у магазин великою кількістю.

Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі необхідності, на вулиці.

Також працюємо над тим, щоб обмежити максимально допустиму одночасну кількість людей в приміщенні магазину", - написав Поліщук.



Зауважимо, сьогодні, 16 березня, скликають позачергову сесію Луцькради через вживання негайних дій щодо поширення коронавірусу.

Йдеться, зокрема, про:

1. Виділення 5 мільйонів гривень для придбання апаратів штучної вентиляції легень, тестів, засобів захисту, засобів санації (до пошуку та замовлення вищевказаного приступили ще в п‘ятницю) та ін., а також надання повноважень виконкому оперативно розпоряджатися коштами резервного фонду в розмірі ще 5 млн грн на заходи з боротьби з коронавірусом.

2. Закриття на карантин закладів громадського харчування, ринків, закладів торгівлі, усіх спортзалів, торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магазини, коронавірус, Луцьк, Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А хто визначав ці відстані,на підставі чого?Зараження на пряму залежить від носія і концентрації,як і при інших вірусних захворюваннях.Якщо ти хворий,то чому ідеш в магазин або інші людні місця?Якщо поки що носій і без симптомів,то все одно хтось від тебе заразиться,як не в магазині,то інде-це ж факт.
Відповісти
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому відділі поліції побили правоохоронця
Сьогодні, 11:10
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей
Сьогодні, 10:48
Серед туристів, яких закрили на карантин у готелі Єгипту, – родина з Волині
Сьогодні, 10:36
На Волині 19-річний мотоцикліст постраждав у аварії
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Закриття закладів та 5 мільйонів на апарати штучної вентиляції легень: у Луцьку депутати збираються на позачергову сесію Закриття закладів та 5 мільйонів на апарати штучної вентиляції легень: у Луцьку депутати збираються на позачергову сесію
15 березень, 23:41
У жінки, яку ізолювали у Луцьку, коронавірус не підтвердився У жінки, яку ізолювали у Луцьку, коронавірус не підтвердився
12 березень, 18:42
У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус У Луцьку ще одну жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
12 березень, 15:16
Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу
12 березень, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь щодня страждає від спалювання сухої трави: статистика пожеж за тиждень
Сьогодні, 12:00
 0
Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:49
 0
У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу
Сьогодні, 11:29
 0
В Україні створили онлайн-карту щодо роботи пунктів пропуску на час карантину
Сьогодні, 11:25
 0
У Рожищі поліція за годину знайшла зниклу дитину
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8