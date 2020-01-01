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Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО

Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Учениця 10-А класу 21-ї гімназії Луцька Вікторія Вельшинська започаткувала соціальний проєкт "Не моє сміття, але моя планета і моє місто".

Завдання створити соціальний проєкт дітям задали в школі. 16-річна учениця луцької гімназії вийшла на вулицю, аби зібрати сміття навколо, і кинула виклик іншим, - пише ІА "Конкурент".

"Якщо й існують толкові челеджі, то це один із таких. Його не треба передавати, але його можна підхоплювати. Це справа совісті та честі. Кожен сам вирішує, в якому світі прагне жити: у смітнику чи на чистій планеті. Усі ми – учасники масштабного процесу забрудення Землі, проте кожн також може стати учасником з її очищення та відноволення. Тому не чекайте, коли щось зміниться, адже, як не прикро, ніщо ніколи не буде змінюватися, якщо ми самі не почнемо сприяти цим змінам", – зазначила Вікторія.

Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО
Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО

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Теги: екочелендж, луцька школярка
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Коментарі 1
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Ідея гарна але бидла на багато більше :(
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