Луцька школярка запустила екологічний челендж. ФОТО

Вікторія Вельшинська започаткувала соціальний проєкт "Не моє сміття, але моя планета і моє місто".



Завдання створити соціальний проєкт дітям задали в школі. 16-річна учениця луцької гімназії вийшла на вулицю, аби зібрати сміття навколо, і кинула виклик іншим, - пише



"Якщо й існують толкові челеджі, то це один із таких. Його не треба передавати, але його можна підхоплювати. Це справа совісті та честі. Кожен сам вирішує, в якому світі прагне жити: у смітнику чи на чистій планеті. Усі ми – учасники масштабного процесу забрудення Землі, проте кожн також може стати учасником з її очищення та відноволення. Тому не чекайте, коли щось зміниться, адже, як не прикро, ніщо ніколи не буде змінюватися, якщо ми самі не почнемо сприяти цим змінам", – зазначила Вікторія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця 10-А класу 21-ї гімназії Луцьказапочаткувала соціальний проєкт "Не моє сміття, але моя планета і моє місто".Завдання створити соціальний проєкт дітям задали в школі. 16-річна учениця луцької гімназії вийшла на вулицю, аби зібрати сміття навколо, і кинула виклик іншим, - пише ІА "Конкурент" "Якщо й існують толкові челеджі, то це один із таких. Його не треба передавати, але його можна підхоплювати. Це справа совісті та честі. Кожен сам вирішує, в якому світі прагне жити: у смітнику чи на чистій планеті. Усі ми – учасники масштабного процесу забрудення Землі, проте кожн також може стати учасником з її очищення та відноволення. Тому не чекайте, коли щось зміниться, адже, як не прикро, ніщо ніколи не буде змінюватися, якщо ми самі не почнемо сприяти цим змінам", – зазначила Вікторія.

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