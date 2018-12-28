У Луцькому відділі поліції побили правоохоронця

У ніч на 16 березня в приміщені Луцького відділу поліції під час оформлення протоколів за скоєння адміністративних правопорушень 23-річний житель Луцька наніс тілесні ушкодження співробітнику патрульної поліції.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Зловмисника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Окрім цього, на правопорушника складено адміністративні протоколи за ст.ст. 173 (дрібне хуліганство), 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді), 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.