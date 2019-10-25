У Рожищі поліція за годину знайшла зниклу дитину





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Співробітники групи реагування патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини. Протягом години поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного.



Протиправних дій проти підлітка скоєно не було. Хлопця доставили додому.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора до Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення, що 14-літній житель райцентру пішов з дому та місцезнаходження його невідоме.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники групи реагування патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини. Протягом години поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного.Протиправних дій проти підлітка скоєно не було. Хлопця доставили додому.

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