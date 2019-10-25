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У Рожищі поліція за годину знайшла зниклу дитину

У Рожищі поліція за годину знайшла зниклу дитину
Учора до Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення, що 14-літній житель райцентру пішов з дому та місцезнаходження його невідоме.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники групи реагування патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини. Протягом години поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного.

Протиправних дій проти підлітка скоєно не було. Хлопця доставили додому.



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Теги: Рожище, розшук, зникнення
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