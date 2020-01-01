У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу





Про це журналістам Руслан Морочковський.



"На лікуванні знаходилось 3 жінки. У всіх трьох аналізи негативні, коронавірус не підтверджено. Хтось буде виписуватись, бо одна себе почуває добре. Інша буде продовжувати лікування. Третя теж на днях буде виписуватись. На лікуванні залишиться одна, бо у неї пневмонія", - пояснив Морочковський.



Зауважимо, що загалом через підозру на коронавірус на Волині ізольовували трьох жінок - з Ківерців, Камінь-Каширського району та міста Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В усіх трьох пацієнтів, які з підозрою на коронавірус перебували у Волинській обласній інфекційній лікарні, діагноз не підтвердився.Про це журналістам Суспільного розповів керівник лікарні"На лікуванні знаходилось 3 жінки. У всіх трьох аналізи негативні, коронавірус не підтверджено. Хтось буде виписуватись, бо одна себе почуває добре. Інша буде продовжувати лікування. Третя теж на днях буде виписуватись. На лікуванні залишиться одна, бо у неї пневмонія", - пояснив Морочковський.Зауважимо, що загалом через підозру на коронавірус на Волині ізольовували трьох жінок - з Ківерців, Камінь-Каширського району та міста Володимира-Волинського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію