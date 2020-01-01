У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу
Сьогодні, 11:29
В усіх трьох пацієнтів, які з підозрою на коронавірус перебували у Волинській обласній інфекційній лікарні, діагноз не підтвердився.
Про це журналістам Суспільного розповів керівник лікарні Руслан Морочковський.
"На лікуванні знаходилось 3 жінки. У всіх трьох аналізи негативні, коронавірус не підтверджено. Хтось буде виписуватись, бо одна себе почуває добре. Інша буде продовжувати лікування. Третя теж на днях буде виписуватись. На лікуванні залишиться одна, бо у неї пневмонія", - пояснив Морочковський.
Зауважимо, що загалом через підозру на коронавірус на Волині ізольовували трьох жінок - з Ківерців, Камінь-Каширського району та міста Володимира-Волинського.
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Про це журналістам Суспільного розповів керівник лікарні Руслан Морочковський.
"На лікуванні знаходилось 3 жінки. У всіх трьох аналізи негативні, коронавірус не підтверджено. Хтось буде виписуватись, бо одна себе почуває добре. Інша буде продовжувати лікування. Третя теж на днях буде виписуватись. На лікуванні залишиться одна, бо у неї пневмонія", - пояснив Морочковський.
Зауважимо, що загалом через підозру на коронавірус на Волині ізольовували трьох жінок - з Ківерців, Камінь-Каширського району та міста Володимира-Волинського.
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