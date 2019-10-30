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Волинь щодня страждає від спалювання сухої трави: статистика пожеж за тиждень

Волинь щодня страждає від спалювання сухої трави: статистика пожеж за тиждень
З 10 до 15 березня підрозділи пожежно-рятувальної служби області ліквідували 39 пожеж, здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Лише за останніх чотири дні рятувальники загасили 19 пожеж в екосистемах області. Зокрема, 12 березня працівники ДСНС Володимир-Волинського, Луцького, Старовижівського районів загасили 9 випадків загорання сухої трави.

13 березня рятувальники гасили займання сухої трави та чагарників загальною площею понад 6 гектарів у селі Куснище Любомльського району, у місті Ковелі та селі Нова Вижівка Старовижівського району.

Наступного дня - 14 березня пожежі сухої трави та очерету зафіксовані у селах Любохони Старовижівського, Звози Ківерцівського та Романів Луцького районів площею 3,3 гектари.

15 березня найбільші пожежі сухої трави площею по 5 гектарів кожна довелося гасити рятувальникам Любешівського та Луцького районів поблизу села Шлапань та між селами Мулуші і Зміїнець. Працювали разом і працівники місцевої пожежної охорони, і екологи. А у Ратнівському районі цього ж дня за межами населеного пункту села Прохід на березі річки Прип’ять виникло загорання посуші та очерету, яке швидко приборкали працівники служби порятунку. Ще одну пожежу сміття на відкритій території площею 0,03 гектари загасили ввечері рятувальники у селі Прилуцьке Луцького району.

Усі пожежі ліквідовані.

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Теги: трава, пожежі, рятувальники, Волинь
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