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Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО

Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО
Від ранку 16-го березня у Нововолинську на трасі Р-15, поблизу Епіцентру, шахтарі безперервно ходять на пішохідному переході, таким чином, блокуючи рух автомобілів. Вимагають звільнення гендиректора "Волиньвугілля".

Про це повідомляє "Буг".

Мирну протестну акцію, в якій бере участь близько 50 осіб, назвали безстроковою. Напередодні надіслали повідомлення в поліцію, голові Волинської ОДА та меру Нововолинська, попередивши про свої наміри.

Вимоги: отримання від Міністерства енергетики та захисту довкілля наказу про звільнення т.в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Володимира Юрківа та відновлення порушених прав шахтарів.

Нагадують, 10-го березня шахтарі зібралися у будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську на акцію протесту. Гірники емоційно розмовляли з т.в.о. генерального директора вугільного підприємства Юрківом, вимагали його звільнення, хорошого обладнання і зарплат.

По закінченні Юрків написав заяву на звільнення і, за його словами відправив, її електронною адресою в Міністерство.

Дотримання правопорядку на місці акції протесту забезпечують правоохоронці. Поліцейські зупиняють автомобілі та пропонують їм рухатися в об’їзд місця, де триває мітинг.



Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО
Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО
Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО
Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО

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Теги: волинські шахтарі, акція протесту, звільнення гендиректора
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