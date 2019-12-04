Волинські шахтарі блокують рух на трасі «Ковель-Жовква». ФОТО. ВІДЕО





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Мирну протестну акцію, в якій бере участь близько 50 осіб, назвали безстроковою. Напередодні надіслали повідомлення в поліцію, голові Волинської ОДА та меру Нововолинська, попередивши про свої наміри.



Вимоги: отримання від Міністерства енергетики та захисту довкілля наказу про звільнення т.в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Володимира Юрківа та відновлення порушених прав шахтарів.



Нагадують, 10-го березня шахтарі зібралися у будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську на акцію протесту. Гірники емоційно розмовляли з т.в.о. генерального директора вугільного підприємства Юрківом, вимагали його звільнення, хорошого обладнання і зарплат.



По закінченні Юрків написав заяву на звільнення і, за його словами відправив, її електронною адресою в Міністерство.



Дотримання правопорядку на місці акції протесту забезпечують правоохоронці. Поліцейські зупиняють автомобілі та пропонують їм рухатися в об’їзд місця, де триває мітинг.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від ранку 16-го березня у Нововолинську на трасі Р-15, поблизу Епіцентру, шахтарі безперервно ходять на пішохідному переході, таким чином, блокуючи рух автомобілів. Вимагають звільнення гендиректора "Волиньвугілля".Про це повідомляє "Буг". Мирну протестну акцію, в якій бере участь близько 50 осіб, назвали безстроковою. Напередодні надіслали повідомлення в поліцію, голові Волинської ОДА та меру Нововолинська, попередивши про свої наміри.Вимоги: отримання від Міністерства енергетики та захисту довкілля наказу про звільнення т.в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля»та відновлення порушених прав шахтарів.Нагадують, 10-го березняГірники емоційно розмовляли з т.в.о. генерального директора вугільного підприємства Юрківом, вимагали його звільнення, хорошого обладнання і зарплат.По закінченні Юрків написав заяву на звільнення і, за його словами відправив, її електронною адресою в Міністерство.Дотримання правопорядку на місці акції протесту забезпечують правоохоронці. Поліцейські зупиняють автомобілі та пропонують їм рухатися в об’їзд місця, де триває мітинг.

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