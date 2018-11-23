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У Ковелі у пожежі загинув пенсіонер

У Ковелі у пожежі загинув пенсіонер
У Ковелі на вулиці С. Петлюри горіла цегляна двоповерхова господарська будівля. На місці пожежі знайшли тіло 57-річного чоловіка.

Подія трапилася учора, 15 березня, о 2 год. 47 хв., - повідомляє Ковельський міськрайвідділ управління ДСНС України у Волинській області, пише "КовельPost".

Так, вогонь знищив перекриття та покрівлю, речі домашнього вжитку, господарчий інвентар, пиломатеріали, дерев’яні заготовки та два деревообробні станки. У результаті пожежі також пошкоджено вікна та двері, покрівлю сусідньої будівлі.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1963 року народження. За результатами судмедекспертизи встановили причину смерті – серцеву недостатність. Ймовірною причиною займання називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Також сьогодні, 16 березня, близько 6-ї години ранку рятувальники отримали виклик на вулицю Володимира Кияна, де горів гараж. Пожежу ліквідували, проте вогонь встиг пошкодити не лише споруду, яка стала джерелом займання, а й два сусідніх гаража.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, пожежа, смерть, пенсіонер
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