ПриватБанк купуватиме апарати штучної вентиляції легенів для українських лікарень





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Як повідомила керуюча фонду Анна Павлова, вже у вівторок перші чотири апарати будуть передані лікарням Києва, Одеси та Лисичанська. Нова національна програма Фонду “Дихай! Разом проти коронавірусу” дозволить протягом найближчого місяця акумулювати кошти банку та пожертв клієнтів для постачання необхідного обладнання обласним лікарням країни, які більше за все потребують такого обладнання.



“Зупинити поширення коронавірусу - надскладна та надважлива задача, але не менш важливо перемогти наслідки захворювання, - відзначила Анна Павлова. - Саме тому ПриватБанк оголосив національну благодійну акцію "Дихай! Разом проти коронавірусу" зі збору коштів на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, кисневих концентраторів та інших засобів, що допомагають пацієнтам швидше одужати”.



Стати разом з ПриватБанком учасником національної антивірусної програми “Дихай! Разом проти коронавірусу” можна через мобільну та веб-версію Приват24, в банкоматах і терміналах самообслуговування та на сайті ПриватБанку. Благодійний внесок з пластикової картки можна зробити за декілька кліків. Мінімальний розмір допомоги не обмежений. Всі зібрані кошти автоматично направляються на спеціальний рахунок для термінового придбання апаратів штучної вентиляції легенів та іншого обладнання лікарням українських міст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 16 березня ПриватБанк розпочинає поставки українським лікарням необхідних для подолання ускладнень коронавірусу Covid-19 апаратів штучної вентиляції легенів, придбаних за кошти банку та пожертви клієнтів, які підтримують спеціальну програму благодійного фонду “Допомагати просто!”.Про це повідомляє пресслужба банку.Як повідомила керуюча фонду, вже у вівторок перші чотири апарати будуть передані лікарням Києва, Одеси та Лисичанська. Нова національна програма Фонду “Дихай! Разом проти коронавірусу” дозволить протягом найближчого місяця акумулювати кошти банку та пожертв клієнтів для постачання необхідного обладнання обласним лікарням країни, які більше за все потребують такого обладнання.“Зупинити поширення коронавірусу - надскладна та надважлива задача, але не менш важливо перемогти наслідки захворювання, - відзначила Анна Павлова. - Саме тому ПриватБанк оголосив національну благодійну акцію "Дихай! Разом проти коронавірусу" зі збору коштів на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, кисневих концентраторів та інших засобів, що допомагають пацієнтам швидше одужати”.Стати разом з ПриватБанком учасником національної антивірусної програми “Дихай! Разом проти коронавірусу” можна через мобільну та веб-версію Приват24, в банкоматах і терміналах самообслуговування та на сайті ПриватБанку. Благодійний внесок з пластикової картки можна зробити за декілька кліків. Мінімальний розмір допомоги не обмежений. Всі зібрані кошти автоматично направляються на спеціальний рахунок для термінового придбання апаратів штучної вентиляції легенів та іншого обладнання лікарням українських міст.

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