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Судитимуть голову Литовезької ОТГ, який «погорів» на хабарі

Судитимуть голову Литовезької ОТГ, який «погорів» на хабарі
За одержання 1500 доларів США неправомірної вигоди судитимуть сільського голову Іваничівського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, обранець громади 29 серпня 2019 року одержав 1500 доларів США від громадянина за сприяння в отриманні в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.

Згодом стало відомо, що на хабарі затримали голову Литовезької ОТГ Івана Іванчука.

Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.

До слова, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України за прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Теги: Литовезька ОТГ, хабар, суд, сільський голова
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