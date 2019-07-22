Судитимуть голову Литовезької ОТГ, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 13:07
За одержання 1500 доларів США неправомірної вигоди судитимуть сільського голову Іваничівського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, обранець громади 29 серпня 2019 року одержав 1500 доларів США від громадянина за сприяння в отриманні в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.
Згодом стало відомо, що на хабарі затримали голову Литовезької ОТГ Івана Іванчука.
Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
До слова, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України за прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, обранець громади 29 серпня 2019 року одержав 1500 доларів США від громадянина за сприяння в отриманні в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.
Згодом стало відомо, що на хабарі затримали голову Литовезької ОТГ Івана Іванчука.
Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
До слова, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України за прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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