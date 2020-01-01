«Скупили все, що можна», – Ващенюк про дезінфектори на Волині
Сьогодні, 13:21
Начальник управління охорони здоров’я Волині Ігор Ващенюк розповів, що на Волині зявилася проблема навіть із закупівлею дезінфекторів для медичних закладів, оскільки волиняни через загрозу коронавірусу розкупили в аптеках усе.
Про це йшлося сьогодні, 16 березня, під час брифінгу у Волинській ОДА.
За словами Ігоря Ващенюка, не варто скуповувати у аптеках усе, що тільки можливо.
«Не треба скуповувати антибіотиків, вони тільки шкодитимуть», - сказав очільник медичного управління.
Щодо дезінфекторів, то Ігор Ващенюк зауважив, що нині їх немає у аптеках області й навіть проблематично закупити їх для лікарень.
«Скупили все, що можна», – зауважив Ващенюк.
Він також порадив волинянам не панікувати та максимально уникати будь-яких контактів.
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Про це йшлося сьогодні, 16 березня, під час брифінгу у Волинській ОДА.
За словами Ігоря Ващенюка, не варто скуповувати у аптеках усе, що тільки можливо.
«Не треба скуповувати антибіотиків, вони тільки шкодитимуть», - сказав очільник медичного управління.
Щодо дезінфекторів, то Ігор Ващенюк зауважив, що нині їх немає у аптеках області й навіть проблематично закупити їх для лікарень.
«Скупили все, що можна», – зауважив Ващенюк.
Він також порадив волинянам не панікувати та максимально уникати будь-яких контактів.
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