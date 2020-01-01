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«Скупили все, що можна», – Ващенюк про дезінфектори на Волині

«Скупили все, що можна», – Ващенюк про дезінфектори на Волині
Начальник управління охорони здоров’я Волині Ігор Ващенюк розповів, що на Волині зявилася проблема навіть із закупівлею дезінфекторів для медичних закладів, оскільки волиняни через загрозу коронавірусу розкупили в аптеках усе.

Про це йшлося сьогодні, 16 березня, під час брифінгу у Волинській ОДА.

За словами Ігоря Ващенюка, не варто скуповувати у аптеках усе, що тільки можливо.

«Не треба скуповувати антибіотиків, вони тільки шкодитимуть», - сказав очільник медичного управління.

Щодо дезінфекторів, то Ігор Ващенюк зауважив, що нині їх немає у аптеках області й навіть проблематично закупити їх для лікарень.

«Скупили все, що можна», – зауважив Ващенюк.

Він також порадив волинянам не панікувати та максимально уникати будь-яких контактів.

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Теги: Ігор Ващенюк, дезінфектори, Волинь, коронавірус
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