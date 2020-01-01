«Скупили все, що можна», – Ващенюк про дезінфектори на Волині

Начальник управління охорони здоров’я Волинірозповів, що на Волині зявилася проблема навіть із закупівлею дезінфекторів для медичних закладів, оскільки волиняни через загрозу коронавірусу розкупили в аптеках усе.Про це йшлося сьогодні, 16 березня, під час брифінгу у Волинській ОДА.За словами Ігоря Ващенюка, не варто скуповувати у аптеках усе, що тільки можливо.«Не треба скуповувати антибіотиків, вони тільки шкодитимуть», - сказав очільник медичного управління.Щодо дезінфекторів, то Ігор Ващенюк зауважив, що нині їх немає у аптеках області й навіть проблематично закупити їх для лікарень.«Скупили все, що можна», – зауважив Ващенюк.Він також порадив волинянам не панікувати та максимально уникати будь-яких контактів.