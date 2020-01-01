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На «Ягодині» – багатокілометрові черги із фур. ВІДЕО

На «Ягодині» – багатокілометрові черги із фур. ВІДЕО
На українсько-польському кордоні закрили більшість пунктів. На "Ягодині" вже утворилися кілометрові черги з фур. Сотні вантажівок вишикувалися по обидва боки кордону.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, всі українські пункти пропуску закрили на в'їзд для іноземців. Напередодні такі ж обмеження запровадила Польща.

Станом на 12:30 черга з вантажівок на "Ягодині" розтягнулася уже на 17 кілометрів. Фури вишикувалися у два ряди, чим ближче до пункту пропуску.

На ранок з'явилася інформація, що з боку України у черзі - тисячі вантажівок. Водії транспортних засобів стоять вже 4-й день, і кажуть, що вона майже не рухається.

"Перший день, то 22 години відстояли, і ніхто навіть і не рушив. Потрібно якісь порядки наводити, щоб воно дійсно якось було нормально, як в других країнах", - розповідає водій вантажівки.

На митниці кажуть, що "ажіотаж" виник через закриття сусідніх пунктів пропуску, і всі водії звідти майже одночасно рушили до "Ягодина".

Одні водії кажуть, черга рухається повільно через поляків, які у зв'язку із карантином, посилили заходи безпеки. Інші водії стверджують, пропуск "гальмує" українська сторона.

Детальніше - у відео.

На українсько-польському кордоні закрили більшість пунктів. На "Ягодині" вже утворилися кілометрові черги з фур. Сотні вантажівок вишикувалися по обидва боки кордону.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, всі українські пункти пропуску закрили на в'їзд для іноземців. Напередодні такі ж обмеження запровадила Польща.

Станом на 12:30 черга з вантажівок на "Ягодині" розтягнулася уже на 17 кілометрів. Фури вишикувалися у два ряди, чим ближче до пункту пропуску.

На ранок з'явилася інформація, що з боку України у черзі - тисячі вантажівок. Водії транспортних засобів стоять вже 4-й день, і кажуть, що вона майже не рухається.

"Перший день, то 22 години відстояли, і ніхто навіть і не рушив. Потрібно якісь порядки наводити, щоб воно дійсно якось було нормально, як в других країнах", - розповідає водій вантажівки.

На митниці кажуть, що "ажіотаж" виник через закриття сусідніх пунктів пропуску, і всі водії звідти майже одночасно рушили до "Ягодина".

Одні водії кажуть, черга рухається повільно через поляків, які у зв'язку із карантином, посилили заходи безпеки. Інші водії стверджують, пропуск "гальмує" українська сторона.

Детальніше - у відео.



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Теги: Ягодин, кілометрові черги, закриття кордонів
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