Чи закриватимуть церкви у Луцьку під час карантину





Про це йдеться на сайті мерії.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт розповів священнослужителям, що



“Це зроблено для того, щоб зменшити контакти людей, - сказав Григорій Пустовіт. - Ми також прийняли рішення закрити спортивні та художні школи, усі секції. Сьогодні у нас позачергова сесія, де будуть прийняті ще жорсткіші заходи. Будемо



За словами більшості медиків, коронавірус має латентний період 14 днів. До вірусу можна ставитися по-різному, але, на жаль, факти смертей реальні. Здорові молоді люди з міцним імунітетом перенесуть хворобу вдома. Частина громадян потребуватиме медичної допомоги і невеликий відсоток людей апаратів штучної вентиляції легень. В Луцькій міській клінічній лікарні таких апаратів на сьогодні є шість. Повністю забезпечений пологовий будинок.



“Місто вже виділило 5,5 млн грн на закупівлю чотирьох апаратів штучної вентиляції легень додатково, дезинфікуючих засобів, засобів захисту та тест-систем. Проблема в іншому. Не має де купити ці апарати. На Заході фірми не продають їх поштучно, а лише сотнями. Швидше за все їх купуватиме уряд України, або великі фармацевтичні компанії. Тоді вони дістануться й нам”, - зазначив виконувач повноважень міського голови.



“Люди, які приходять в церкву, спілкуються між собою та знаходяться на близькій відстані. Я не виключаю, що якщо хтось прийде хворий, то зможе заразити інших прихожан храму. Фактично ми сьогодні в місті жорстко забороняємо масові заходи, крім одного — відвідування церков. Ми не можемо собі цього дозволити. Однак, я, керівництво міської ради, депутатський корпус звертаємося до вас, визначитись із формою роботи, яка буде найоптимальніша для цього періоду та з розумінням поставитися до ситуації, яка склалась в країні”, - додав він.



У свою чергу, представники релігійних громад розповіли, що прихожани розуміють ситуацію з поширенням коронавірусу, про що свідчить значно менша кількість їх у храмах. Священнослужителі кажуть, що в церквах теж роблять запобіжні заходи: згорнули килими, встановили антисептики, відмінили дитячі зібрання та недільні школи, роблять прямі трансляції богослужінь в соціальних мережах.



На завершення вони запропонували зробити день спільної особливої молитви за Україну у всіх церквах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку керівництво міста зустрілося з представниками релігійних громад.Про це йдеться на сайті мерії.В.о. мера Луцькарозповів священнослужителям, що 12 березня провели засідання виконавчого комітету , рішенням якого закрили школи, садочки, професійно-технічні училища та коледжі. Тим часом, рішенням Міністерства освіти і науки України закрили вищі навчальні заклади.“Це зроблено для того, щоб зменшити контакти людей, - сказав Григорій Пустовіт. - Ми також прийняли рішення закрити спортивні та художні школи, усі секції. Сьогодні у нас позачергова сесія, де будуть прийняті ще жорсткіші заходи. Будемо закривати усі розважальні заклади, ринки та магазини , за виключенням лише продуктових, аптек та заправок. Будемо вчиняти дії, які повинні вберегти наших людей від контакту”.За словами більшості медиків, коронавірус має латентний період 14 днів. До вірусу можна ставитися по-різному, але, на жаль, факти смертей реальні. Здорові молоді люди з міцним імунітетом перенесуть хворобу вдома. Частина громадян потребуватиме медичної допомоги і невеликий відсоток людей апаратів штучної вентиляції легень. В Луцькій міській клінічній лікарні таких апаратів на сьогодні є шість. Повністю забезпечений пологовий будинок.“Місто вже виділило 5,5 млн грн на закупівлю чотирьох апаратів штучної вентиляції легень додатково, дезинфікуючих засобів, засобів захисту та тест-систем. Проблема в іншому. Не має де купити ці апарати. На Заході фірми не продають їх поштучно, а лише сотнями. Швидше за все їх купуватиме уряд України, або великі фармацевтичні компанії. Тоді вони дістануться й нам”, - зазначив виконувач повноважень міського голови.“Люди, які приходять в церкву, спілкуються між собою та знаходяться на близькій відстані. Я не виключаю, що якщо хтось прийде хворий, то зможе заразити інших прихожан храму. Фактично ми сьогодні в місті жорстко забороняємо масові заходи, крім одного — відвідування церков. Ми не можемо собі цього дозволити. Однак, я, керівництво міської ради, депутатський корпус звертаємося до вас, визначитись із формою роботи, яка буде найоптимальніша для цього періоду та з розумінням поставитися до ситуації, яка склалась в країні”, - додав він.У свою чергу, представники релігійних громад розповіли, що прихожани розуміють ситуацію з поширенням коронавірусу, про що свідчить значно менша кількість їх у храмах. Священнослужителі кажуть, що в церквах теж роблять запобіжні заходи: згорнули килими, встановили антисептики, відмінили дитячі зібрання та недільні школи, роблять прямі трансляції богослужінь в соціальних мережах.На завершення вони запропонували зробити день спільної особливої молитви за Україну у всіх церквах.

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