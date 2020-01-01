Чи закриватимуть церкви у Луцьку під час карантину
Сьогодні, 13:43
У Луцьку керівництво міста зустрілося з представниками релігійних громад.
Про це йдеться на сайті мерії.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт розповів священнослужителям, що 12 березня провели засідання виконавчого комітету, рішенням якого закрили школи, садочки, професійно-технічні училища та коледжі. Тим часом, рішенням Міністерства освіти і науки України закрили вищі навчальні заклади.
“Це зроблено для того, щоб зменшити контакти людей, - сказав Григорій Пустовіт. - Ми також прийняли рішення закрити спортивні та художні школи, усі секції. Сьогодні у нас позачергова сесія, де будуть прийняті ще жорсткіші заходи. Будемо закривати усі розважальні заклади, ринки та магазини, за виключенням лише продуктових, аптек та заправок. Будемо вчиняти дії, які повинні вберегти наших людей від контакту”.
За словами більшості медиків, коронавірус має латентний період 14 днів. До вірусу можна ставитися по-різному, але, на жаль, факти смертей реальні. Здорові молоді люди з міцним імунітетом перенесуть хворобу вдома. Частина громадян потребуватиме медичної допомоги і невеликий відсоток людей апаратів штучної вентиляції легень. В Луцькій міській клінічній лікарні таких апаратів на сьогодні є шість. Повністю забезпечений пологовий будинок.
“Місто вже виділило 5,5 млн грн на закупівлю чотирьох апаратів штучної вентиляції легень додатково, дезинфікуючих засобів, засобів захисту та тест-систем. Проблема в іншому. Не має де купити ці апарати. На Заході фірми не продають їх поштучно, а лише сотнями. Швидше за все їх купуватиме уряд України, або великі фармацевтичні компанії. Тоді вони дістануться й нам”, - зазначив виконувач повноважень міського голови.
“Люди, які приходять в церкву, спілкуються між собою та знаходяться на близькій відстані. Я не виключаю, що якщо хтось прийде хворий, то зможе заразити інших прихожан храму. Фактично ми сьогодні в місті жорстко забороняємо масові заходи, крім одного — відвідування церков. Ми не можемо собі цього дозволити. Однак, я, керівництво міської ради, депутатський корпус звертаємося до вас, визначитись із формою роботи, яка буде найоптимальніша для цього періоду та з розумінням поставитися до ситуації, яка склалась в країні”, - додав він.
У свою чергу, представники релігійних громад розповіли, що прихожани розуміють ситуацію з поширенням коронавірусу, про що свідчить значно менша кількість їх у храмах. Священнослужителі кажуть, що в церквах теж роблять запобіжні заходи: згорнули килими, встановили антисептики, відмінили дитячі зібрання та недільні школи, роблять прямі трансляції богослужінь в соціальних мережах.
На завершення вони запропонували зробити день спільної особливої молитви за Україну у всіх церквах.
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Про це йдеться на сайті мерії.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт розповів священнослужителям, що 12 березня провели засідання виконавчого комітету, рішенням якого закрили школи, садочки, професійно-технічні училища та коледжі. Тим часом, рішенням Міністерства освіти і науки України закрили вищі навчальні заклади.
“Це зроблено для того, щоб зменшити контакти людей, - сказав Григорій Пустовіт. - Ми також прийняли рішення закрити спортивні та художні школи, усі секції. Сьогодні у нас позачергова сесія, де будуть прийняті ще жорсткіші заходи. Будемо закривати усі розважальні заклади, ринки та магазини, за виключенням лише продуктових, аптек та заправок. Будемо вчиняти дії, які повинні вберегти наших людей від контакту”.
За словами більшості медиків, коронавірус має латентний період 14 днів. До вірусу можна ставитися по-різному, але, на жаль, факти смертей реальні. Здорові молоді люди з міцним імунітетом перенесуть хворобу вдома. Частина громадян потребуватиме медичної допомоги і невеликий відсоток людей апаратів штучної вентиляції легень. В Луцькій міській клінічній лікарні таких апаратів на сьогодні є шість. Повністю забезпечений пологовий будинок.
“Місто вже виділило 5,5 млн грн на закупівлю чотирьох апаратів штучної вентиляції легень додатково, дезинфікуючих засобів, засобів захисту та тест-систем. Проблема в іншому. Не має де купити ці апарати. На Заході фірми не продають їх поштучно, а лише сотнями. Швидше за все їх купуватиме уряд України, або великі фармацевтичні компанії. Тоді вони дістануться й нам”, - зазначив виконувач повноважень міського голови.
“Люди, які приходять в церкву, спілкуються між собою та знаходяться на близькій відстані. Я не виключаю, що якщо хтось прийде хворий, то зможе заразити інших прихожан храму. Фактично ми сьогодні в місті жорстко забороняємо масові заходи, крім одного — відвідування церков. Ми не можемо собі цього дозволити. Однак, я, керівництво міської ради, депутатський корпус звертаємося до вас, визначитись із формою роботи, яка буде найоптимальніша для цього періоду та з розумінням поставитися до ситуації, яка склалась в країні”, - додав він.
У свою чергу, представники релігійних громад розповіли, що прихожани розуміють ситуацію з поширенням коронавірусу, про що свідчить значно менша кількість їх у храмах. Священнослужителі кажуть, що в церквах теж роблять запобіжні заходи: згорнули килими, встановили антисептики, відмінили дитячі зібрання та недільні школи, роблять прямі трансляції богослужінь в соціальних мережах.
На завершення вони запропонували зробити день спільної особливої молитви за Україну у всіх церквах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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