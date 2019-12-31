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У Луцьку на час карантину планують скасувати громадський транспорт

У Луцьку на час карантину планують скасувати громадський транспорт
У Луцьку ініціюватимуть питання щодо призупинення роботи громадського транспорту в місті на час дії карантину.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Питання обговорюватимуть сьогодні, 16 березня, під час сесії, яка розпочнеться о 16:00.

"Громадський транспорт, незважаючи на дезінфекцію та інші заходи, є осередком серйозним поширення коронавірусу", - написав Поліщук.

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Теги: маршрутки, тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 8
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Ну логічно тоді і всі підприємства і установи закрити бо як людям до роботи добиратись? Думайте головою перед тим як щось приймати!!!
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Спасибо папаша
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На самокатах як я !!!
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Або пішки, як я ходжу на роботу кожного дня понад 7 км., при тому, що мені 54 роки. Живу на ЛПЗ, а працюю у підприємстві, що на вул. Рівненській знаходиться. І не вмираю без громадського транспорту. А хтось по хліб на авто їздить, жити не може без автомобіля.
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ізолюйте того Полішука
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правильно мусово компенсувати збитки перевізникам з держб'юджету
а громада хай ходе пішки то на здоровля
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Правильно громадський транспорт це перший осередок захворювання. Треба думати про здоров’я, а не про те як добиратися.
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І чинуш з міської ради позбавити службового транспорту. Нехай пішки ходять.
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