У Луцьку на час карантину планують скасувати громадський транспорт





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



Питання обговорюватимуть сьогодні, 16 березня, під час сесії, яка розпочнеться о 16:00.



"Громадський транспорт, незважаючи на дезінфекцію та інші заходи, є осередком серйозним поширення коронавірусу", - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ініціюватимуть питання щодо призупинення роботи громадського транспорту в місті на час дії карантину.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.Питання обговорюватимуть сьогодні, 16 березня, під час сесії, яка розпочнеться о 16:00."Громадський транспорт, незважаючи на дезінфекцію та інші заходи, є осередком серйозним поширення коронавірусу", - написав Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію