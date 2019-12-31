У Луцьку на час карантину планують скасувати громадський транспорт
Сьогодні, 14:00
У Луцьку ініціюватимуть питання щодо призупинення роботи громадського транспорту в місті на час дії карантину.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Питання обговорюватимуть сьогодні, 16 березня, під час сесії, яка розпочнеться о 16:00.
"Громадський транспорт, незважаючи на дезінфекцію та інші заходи, є осередком серйозним поширення коронавірусу", - написав Поліщук.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Питання обговорюватимуть сьогодні, 16 березня, під час сесії, яка розпочнеться о 16:00.
"Громадський транспорт, незважаючи на дезінфекцію та інші заходи, є осередком серйозним поширення коронавірусу", - написав Поліщук.
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