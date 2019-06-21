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Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати

Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати
Волинянин, який обікрав у Луцьку бар на майже 400 тисяч гривень, втрапив за ґрати на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Відомо, що зранку 4 березня 2016 року зловмисник проник у квартиру лучанки та викрав звідти ноутбук вартістю 2, 5 тис. грн.

Уночі ж 28 січня 2018 року з одного бару у Луцьку він викрав чотири стільці, а з іншого – обладнання, техніку, інструменти та продукти харчування на суму майже 400 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 185 КК України, і наступних 5 років він проведе за ґратами.



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Теги: крадіжка, бар, Луцьк, Волинь, прокуратура
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