Волинь феноменально успішно виступила на міжнародному чемпіонаті зі спортивної ходьби

14 березня у Івано-Франківську стартував чемпіонат України зі спортивної ходьби та чемпіонат Балканської федерації, до якої входить і Україна.Участь у легкоатлетичних змаганнях взяли шість команд із Болгарії,Греції, Румунії, Сербії, Туреччини та України. До слова, змагання стали одним із етапів відбору на Олімпійські ігри, тож видовищна, запекла боротьба між учасниками стала одним із основних чинників.Про результати волинян на чемпіонаті повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Зауважують, що команда Волині феноменально вдало завершила змагання: волиняни посіли перше командне місце чемпіонату України та поповнили свій доробок не одним десятком нагород.Тож, 20-ти кілометрову дистанцію вдало подолали:– 2 місце – 1:29:54 год;− 2 місце – 1:21:35 год;– 3 місце – 1:30:22 год;– 3 місце – 1:31:36 год.Відрізок у 35 км підкорився. Вона стала переможницею, результат − 2:56:34 год.- також перша позиція на 35 кілометрах – 2:43:36 год. Тут же -тастали третіми – 2:40:07 год та 2:49:34 год.Із золотою нагородою цю ж дистанцію завершила і– 3:16:18 год.Та на цьому перемоги не завершилися. «Золотою» стала 10-кілометрівка:– 47:39 хв, в/к юніори та третя позиція серед учасників чемпіонату Балканських федерацій.– золото, 10 км − 42:55 хв, вікова категорія «Юніори».Ця ж дистанція, срібло у– 51:41 хв, бронза у активі Ірини Вовк – 51:45 хв.очолила 5-кілометрівку – 23:22 хв,була третьою серед ходаків на 2 км – 9:41 хв. Вікова категорія обох атлеток − «Дівчата».