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Волинь феноменально успішно виступила на міжнародному чемпіонаті зі спортивної ходьби

Волинь феноменально успішно виступила на міжнародному чемпіонаті зі спортивної ходьби
14 березня у Івано-Франківську стартував чемпіонат України зі спортивної ходьби та чемпіонат Балканської федерації, до якої входить і Україна.

Участь у легкоатлетичних змаганнях взяли шість команд із Болгарії,Греції, Румунії, Сербії, Туреччини та України. До слова, змагання стали одним із етапів відбору на Олімпійські ігри, тож видовищна, запекла боротьба між учасниками стала одним із основних чинників.

Про результати волинян на чемпіонаті повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Зауважують, що команда Волині феноменально вдало завершила змагання: волиняни посіли перше командне місце чемпіонату України та поповнили свій доробок не одним десятком нагород.

Тож, 20-ти кілометрову дистанцію вдало подолали:

Олена Собчук – 2 місце – 1:29:54 год;
Віктор Шумік − 2 місце – 1:21:35 год;
Марія Сахарук – 3 місце – 1:30:22 год;
Ілля Білик – 3 місце – 1:31:36 год.

Відрізок у 35 км підкорився Валентині Мирончук. Вона стала переможницею, результат − 2:56:34 год.

Андрій Марчук - також перша позиція на 35 кілометрах – 2:43:36 год. Тут же - Дмитро Собчук та Андрій Синдюк стали третіми – 2:40:07 год та 2:49:34 год.

Із золотою нагородою цю ж дистанцію завершила і Яна Фарина – 3:16:18 год.

Та на цьому перемоги не завершилися. «Золотою» стала 10-кілометрівка: Дарина Касян – 47:39 хв, в/к юніори та третя позиція серед учасників чемпіонату Балканських федерацій.

Тарас Корецький – золото, 10 км − 42:55 хв, вікова категорія «Юніори».

Ця ж дистанція, срібло у Катерини Токарчук – 51:41 хв, бронза у активі Ірини Вовк – 51:45 хв.

Валерія Шоломіцька очолила 5-кілометрівку – 23:22 хв, Оксана Лук'янович була третьою серед ходаків на 2 км – 9:41 хв. Вікова категорія обох атлеток − «Дівчата».

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Теги: змагання, ходьба, Волинь
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