На декількох вулицях Луцька не буде світла завтра, 17 березня
Сьогодні, 19:00
У вівторок, 17 березня, буде тимчасово припинене електропостачання на деяких вулицях Луцька.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Ковпака, вул. Боженка, 38-82, 51-83; вул. Ковельська (частково), вул. Надозерна, вул. пров. Надозерний;
13:30-17:00 - вул. Механічна, вул. Міліційна, вул. Шевцової, вул. Макарова, вул. Риллєва, вул. Фурманова.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Ковпака, вул. Боженка, 38-82, 51-83; вул. Ковельська (частково), вул. Надозерна, вул. пров. Надозерний;
13:30-17:00 - вул. Механічна, вул. Міліційна, вул. Шевцової, вул. Макарова, вул. Риллєва, вул. Фурманова.
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