На декількох вулицях Луцька не буде світла завтра, 17 березня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:



09:00-17:00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Ковпака, вул. Боженка, 38-82, 51-83; вул. Ковельська (частково), вул. Надозерна, вул. пров. Надозерний;



13:30-17:00 - вул. Механічна, вул. Міліційна, вул. Шевцової, вул. Макарова, вул. Риллєва, вул. Фурманова.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 17 березня, буде тимчасово припинене електропостачання на деяких вулицях Луцька.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:09:00-17:00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Ковпака, вул. Боженка, 38-82, 51-83; вул. Ковельська (частково), вул. Надозерна, вул. пров. Надозерний;13:30-17:00 - вул. Механічна, вул. Міліційна, вул. Шевцової, вул. Макарова, вул. Риллєва, вул. Фурманова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію