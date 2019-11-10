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На декількох вулицях Луцька не буде світла завтра, 17 березня

На декількох вулицях Луцька не буде світла завтра, 17 березня
У вівторок, 17 березня, буде тимчасово припинене електропостачання на деяких вулицях Луцька.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:

09:00-17:00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7; вул. Ковпака, вул. Боженка, 38-82, 51-83; вул. Ковельська (частково), вул. Надозерна, вул. пров. Надозерний;

13:30-17:00 - вул. Механічна, вул. Міліційна, вул. Шевцової, вул. Макарова, вул. Риллєва, вул. Фурманова.




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Теги: електропостачання, світло, 17 березня, Луцьк
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