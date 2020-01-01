Волинянка продовжить боротьбу у шоу «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 18:15
Уродженка Ковеля Тамара Балюк потрапила до наступного етапу 10 сезону шоу «Голос країни».
Про це повідомляє "Район. Ковель".
У 9 випуску 10 сезону шоу «Голос країни» відбулися музичні батли, під час яких волинянка виступила у батлі проти Крістіни Карабанової та Карини Арбельяні.
Дану Балану сподобався виступ Тамари і Крістіни. Дівчата продовжують боротися за перемогу в шоу. На жаль, тренери не врятували Карину Арбельяні.
Яким був виступ волинянки - дивіться у відео.
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Про це повідомляє "Район. Ковель".
У 9 випуску 10 сезону шоу «Голос країни» відбулися музичні батли, під час яких волинянка виступила у батлі проти Крістіни Карабанової та Карини Арбельяні.
Дану Балану сподобався виступ Тамари і Крістіни. Дівчата продовжують боротися за перемогу в шоу. На жаль, тренери не врятували Карину Арбельяні.
Яким був виступ волинянки - дивіться у відео.
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