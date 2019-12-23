На Волині горів дерев'яний дачний будинок





Пожежа трапилася у п'ятницю, 13 березня, о 12 год. 35 хв., - інформує Ковельський міськрайвідділ управління ДСНС України у Волинській області, пише



На місце події виїжджала ДПРЧ №4. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежа знищила 12 м кв покрівлі, пошкодила 10 м кв стін.



Також цього ж дня о 18 год підрозділ ДПРЧ №4 ліквідував загорання сухої трави та чагарників на площі 1 га, що виникло на вулиці Варшавській. Причиною займання рятувальники називають необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Загалом у період з 9 по 15 березня у Ковелі сталося три пожежі.



Головне фото - ілюстративне.

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