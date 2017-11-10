У луцькій поліклініці не вистачає засобів захисту для лікарів. ВІДЕО





Про це Тетяна Трач.



З її слів, в умовах карантину медики мають приймати пацієнтів у масках. Їх у закладі залишилося 400-та штук. Цього, каже Тетяна Трач, вистачить на тиждень роботи. Пацієнтів просять без нагальної потреби до лікарні не йти. Медики готові консультувати телефоном.



Сімейний лікар Роман Божко з 9-ї приймає пацієнтів. Розповідає, від п’ятниці лікарі просять людей не йти до медзакладу без нагальної потреби. Пацієнтів з ознаками ГРВІ готові консультувати телефоном. Кількість звернень у поліклініку станом на сьогодні не зменшилася, каже лікар.



“Щоденно кілька піцієнтів є, 5-6 людей з якимись простудними симптомами звертаються. Ті які свідомі, знають, інформовані, стараються не приходити, а телефонувати”, - зазначає сімейний лікар Роман Божко.



На лікареві та медичній сестрі захисний костюм, окуляри, маска та шапочка. У такій екіпіровці під час карантину медперсонал має приймати пацієнтів, розповідає директорка закладу Тетяна Трач. Протиепідемічних костюмів, з її слів, у поліклініці є 20-ть комплектів. Цього, каже, мало для захисту медперсоналу від коронавірусу.



“Казати, що наші лікарі без захисту, то я так не можу. Захищені, але нам би хотілося покращити цю ситуацію. Зроблені всі необхідні заходи, пороблені замовлення для придбання масок-рукавичок отримаємо ми його не раніше, ніж за три тижні”, - каже директорка КП “Луцький міський центр первинної медичної допомоги №2” Тетяна Трач.



Старша медична сестра Ольга Малишко показує склад поліклініки. Тут усі запаси закладу: кілька бутлів дезинфікуючих засобів та медичні маски.



“Це в нас дезинфікуючі є. Ми замовили, на цьому тижні, ще може завтра десь отримаємо. Бо все шо було то вже пішло в розхід. Це одноразові маски, це рукавиці, а все інше роздано по кабінетах”, - розповідає старша медична сестра Ольга Малишко.



Нині на складі лишилося 400-та масок. В грудні, розповідає Ольга Малишко, їх було три тисячі, відтоді у медзакладі чекають на нові поставки. Медичних масок немає також у аптечних кіосках, що розташовані у поліклініці. У коридорах поліклініки людно. Своєї черги до сімейного лікаря чекає Лариса Штрихалюк. Жінка у масці. Каже: придбала її торік. Про рекомендацію лікарів не відвідувати медзаклад без нагальної потреби чула.



“Просто така необхідність виникла. Необхідно було прийти. А так нікуди не виходимо, сидимо вдома, дотримуємося правил, які потрібно, тому що хочемо бути здоровими”, - відвідувачка поліклініки Лариса Штрихалюк.



Якщо у когось із відвідувачів виявлять коронавірус, розповідає директорка поліклініки, його бригадою щвидкої доправлять до інфекційної лікарні. Усі лікарі поліклініки, які контактували з хворим без засобів спецзахисту, мають піти на самоізоляцію.



“Це свідомі ризики, я ж не можу не прийти на роботу і не працювати, тому що є ризик. Якщо пацієнт буде підтверджений, то 14 днів має бути вдома. Якщо захворію то буду в лікарні”, - відзначив сімейний лікар Роман Божко.









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