Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО





Про це інформує ГУНП в області.



Знищенню підлягали наркотичні засоби, котрі були вилучені правоохоронцями у ході протидії незаконному обігу наркотиків та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.



За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося. Рішення щодо їх знищення ухвалив суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі співробітники поліції спалили більше двох кілограм канабісу, 290 рослин маку, 77 рослин конопель, концентрат макової соломки, амфетамін, метанфетамін та PVP.Про це інформує ГУНП в області.Знищенню підлягали наркотичні засоби, котрі були вилучені правоохоронцями у ході протидії незаконному обігу наркотиків та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося. Рішення щодо їх знищення ухвалив суд.

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