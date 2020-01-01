Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 17:03
У Ковелі співробітники поліції спалили більше двох кілограм канабісу, 290 рослин маку, 77 рослин конопель, концентрат макової соломки, амфетамін, метанфетамін та PVP.
Про це інформує ГУНП в області.
Знищенню підлягали наркотичні засоби, котрі були вилучені правоохоронцями у ході протидії незаконному обігу наркотиків та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.
За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося. Рішення щодо їх знищення ухвалив суд.
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Про це інформує ГУНП в області.
Знищенню підлягали наркотичні засоби, котрі були вилучені правоохоронцями у ході протидії незаконному обігу наркотиків та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.
За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося. Рішення щодо їх знищення ухвалив суд.
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