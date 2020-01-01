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Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО

Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО
У Ковелі співробітники поліції спалили більше двох кілограм канабісу, 290 рослин маку, 77 рослин конопель, концентрат макової соломки, амфетамін, метанфетамін та PVP.

Про це інформує ГУНП в області.

Знищенню підлягали наркотичні засоби, котрі були вилучені правоохоронцями у ході протидії незаконному обігу наркотиків та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.

За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося. Рішення щодо їх знищення ухвалив суд.
Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські спалили купу наркотиків. ФОТО


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Теги: наркотики, поліція
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