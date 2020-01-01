вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські медики розповіли, що таке самоізоляція і кому вона потрібна

Волинські медики розповіли, що таке самоізоляція і кому вона потрібна
Волинський обласний центр громадського здоров'я оприлюднив інформацію про те, що таке самоізоляція та кому і для чого вона потрібна.

Про це йдеться на сторінці центру у facebook.

Самоізоляція - утримання від контактування з іншими людьми для зниження ризиків зараження та поширення інфекції.

Самоізоляція виключає будь-які ситуації тісного та тривалого контакту з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше 1 метра), участь у публічних заходах, релігійних відправах, перебування в колективі, користування громадським транспортом тощо.

Винятком є лише звернення за медичною допомогою. Про стан свого здоров'я під час самоізоляції (при його погіршенні чи появі симптомів) телефоном повідомляйте свого сімейного лікаря.

Кому необхідна самоізоляція:

ви очікуєте результатів тесту на новий коронавірус COVID-19;
якщо ви контактували з особами, що захворіли на COVID-19;
якщо ви нещодавно повернулись з провінції Хубей Китайської народної республіки, Ірану, окремих регіонів Італії (Ломбардія, Пьемонт та Венето) – навіть при відсутності симптомів;
якщо ви нещодавно повернулись з Китаю (окрім провінції Хубей), Таїланду, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та відчуваєте кашель, ускладнення дихання та/або підвищення температури.

Якщо вам рекомендували або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції – подорожі, контакту з хворим тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самоізоляція, коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заробляти на біді – це злочин, – Покровський про ціни на медзасоби
Сьогодні, 16:45
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Волинські медики розповіли, що таке самоізоляція і кому вона потрібна
Сьогодні, 16:31
У луцькій поліклініці не вистачає засобів захисту для лікарів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Громади на Волині дадуть гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
Повідомили, коли на Волині з’являться експрес-тести на виявлення коронавірусу Повідомили, коли на Волині з’являться експрес-тести на виявлення коронавірусу
Сьогодні, 14:50
«Область готова до цієї загрози», – влада Волині про коронавірус «Область готова до цієї загрози», – влада Волині про коронавірус
Сьогодні, 13:44
«Скупили все, що можна», – Ващенюк про дезінфектори на Волині «Скупили все, що можна», – Ващенюк про дезінфектори на Волині
Сьогодні, 13:21
У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу
Сьогодні, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заробляти на біді – це злочин, – Покровський про ціни на медзасоби
Сьогодні, 16:45
 0
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Волинські медики розповіли, що таке самоізоляція і кому вона потрібна
Сьогодні, 16:31
 0
У луцькій поліклініці не вистачає засобів захисту для лікарів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
 0
Громади на Волині дадуть гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8