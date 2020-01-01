Волинські медики розповіли, що таке самоізоляція і кому вона потрібна
Сьогодні, 16:31
Волинський обласний центр громадського здоров'я оприлюднив інформацію про те, що таке самоізоляція та кому і для чого вона потрібна.
Про це йдеться на сторінці центру у facebook.
Самоізоляція - утримання від контактування з іншими людьми для зниження ризиків зараження та поширення інфекції.
Самоізоляція виключає будь-які ситуації тісного та тривалого контакту з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше 1 метра), участь у публічних заходах, релігійних відправах, перебування в колективі, користування громадським транспортом тощо.
Винятком є лише звернення за медичною допомогою. Про стан свого здоров'я під час самоізоляції (при його погіршенні чи появі симптомів) телефоном повідомляйте свого сімейного лікаря.
Кому необхідна самоізоляція:
ви очікуєте результатів тесту на новий коронавірус COVID-19;
якщо ви контактували з особами, що захворіли на COVID-19;
якщо ви нещодавно повернулись з провінції Хубей Китайської народної республіки, Ірану, окремих регіонів Італії (Ломбардія, Пьемонт та Венето) – навіть при відсутності симптомів;
якщо ви нещодавно повернулись з Китаю (окрім провінції Хубей), Таїланду, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та відчуваєте кашель, ускладнення дихання та/або підвищення температури.
Якщо вам рекомендували або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції – подорожі, контакту з хворим тощо.
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Про це йдеться на сторінці центру у facebook.
Самоізоляція - утримання від контактування з іншими людьми для зниження ризиків зараження та поширення інфекції.
Самоізоляція виключає будь-які ситуації тісного та тривалого контакту з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше 1 метра), участь у публічних заходах, релігійних відправах, перебування в колективі, користування громадським транспортом тощо.
Винятком є лише звернення за медичною допомогою. Про стан свого здоров'я під час самоізоляції (при його погіршенні чи появі симптомів) телефоном повідомляйте свого сімейного лікаря.
Кому необхідна самоізоляція:
ви очікуєте результатів тесту на новий коронавірус COVID-19;
якщо ви контактували з особами, що захворіли на COVID-19;
якщо ви нещодавно повернулись з провінції Хубей Китайської народної республіки, Ірану, окремих регіонів Італії (Ломбардія, Пьемонт та Венето) – навіть при відсутності симптомів;
якщо ви нещодавно повернулись з Китаю (окрім провінції Хубей), Таїланду, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та відчуваєте кашель, ускладнення дихання та/або підвищення температури.
Якщо вам рекомендували або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції – подорожі, контакту з хворим тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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