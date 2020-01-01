Волинські медики розповіли, що таке самоізоляція і кому вона потрібна

Волинський обласний центр громадського здоров'я оприлюднив інформацію про те, що таке самоізоляція та кому і для чого вона потрібна.Про це йдеться на сторінці центру у facebook.Самоізоляція - утримання від контактування з іншими людьми для зниження ризиків зараження та поширення інфекції.Самоізоляція виключає будь-які ситуації тісного та тривалого контакту з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше 1 метра), участь у публічних заходах, релігійних відправах, перебування в колективі, користування громадським транспортом тощо.Винятком є лише звернення за медичною допомогою. Про стан свого здоров'я під час самоізоляції (при його погіршенні чи появі симптомів) телефоном повідомляйте свого сімейного лікаря.Кому необхідна самоізоляція:ви очікуєте результатів тесту на новий коронавірус COVID-19;якщо ви контактували з особами, що захворіли на COVID-19;якщо ви нещодавно повернулись з провінції Хубей Китайської народної республіки, Ірану, окремих регіонів Італії (Ломбардія, Пьемонт та Венето) – навіть при відсутності симптомів;якщо ви нещодавно повернулись з Китаю (окрім провінції Хубей), Таїланду, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та відчуваєте кашель, ускладнення дихання та/або підвищення температури.Якщо вам рекомендували або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції – подорожі, контакту з хворим тощо.