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Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО

Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Працівники Поліської митниці вилучили партію тютюнових виробів на митному посту "Дольськ".

Про це йдеться на сторінці Поліської митниці Держмитслужби у Facebook.

Так, на ділянці “В’їзд” Поліської митниці Держмитслужби на смугу руху «зелений коридор» заїхав легковий автомобіль марки Ford Transit під керуванням громадянина Республіки Білорусь.

Під час здійснення поглибленого прикордонно-митного огляду у конструктивних порожнинах автомобіля виявили 410 пачок сигарет з фільтром марки «Minsk capital MS», «Minsk city MS», без акцизних марок. Цигарки знаходились за обшивкою бокових дверцят автомобіля та у ніші передньої панелі над речовою скринькою.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 та частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Цигарки та транспортний засіб, який був засобом вчинення порушення митних правил, до рішення суду вилучені.

Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО
Білорус позбувся автівки на Волині через контрабанду цигарок. ФОТО


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Теги: Дольськ, Поліська митниця, контрабанда цигарок
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