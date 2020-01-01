Заробляти на біді – це злочин, – Покровський про ціни на медзасоби
Сьогодні, 16:45
Депутат Андрій Покровський вважає, що комунальні служби повинні проводити моніторинг цін на антисептичні засоби та засоби захисту. Якщо тут будуть спекуляції – звертатися до відповідних органів.
Про це йшлося 16 березня під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради, пише ІА "Конкурент".
Зокрема, пропонують відділу підприємства жорстко моніторити ціни в аптеках та супермаркетах. В разі порушення законодавства – звертатися до компетентних органів.
«Як бізнесмен, я розумію, що заробляти на біді це злочин. Сьогодні ми воюємо за здоров’я людей, наших лучан. Тому маски, дезінфектори, інші необхідні засоби повинні бути у достатній кількості та за доступною ціною. Ніхто не має права наживатися на лучанах», - зазначив Андрій Покровський.
Окрім цього він запропонував, аби за можливості фактично були закриті дитячі майданчики. Та додав, що важливо залишити працювати лише стратегічні об’єкти: аптеки, продовольчі товари та паливо.
Питання про посилення карантинних заходів в Луцьку розглянуть сьогодні, 16 березня, у залі засідань Луцької міської ради.
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Про це йшлося 16 березня під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради, пише ІА "Конкурент".
Зокрема, пропонують відділу підприємства жорстко моніторити ціни в аптеках та супермаркетах. В разі порушення законодавства – звертатися до компетентних органів.
«Як бізнесмен, я розумію, що заробляти на біді це злочин. Сьогодні ми воюємо за здоров’я людей, наших лучан. Тому маски, дезінфектори, інші необхідні засоби повинні бути у достатній кількості та за доступною ціною. Ніхто не має права наживатися на лучанах», - зазначив Андрій Покровський.
Окрім цього він запропонував, аби за можливості фактично були закриті дитячі майданчики. Та додав, що важливо залишити працювати лише стратегічні об’єкти: аптеки, продовольчі товари та паливо.
Питання про посилення карантинних заходів в Луцьку розглянуть сьогодні, 16 березня, у залі засідань Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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