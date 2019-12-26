Вміст алкоголю перевищував норму в 11 разів: покарали волинянина, який п'яним їздив містом





Про це йдеться у постанові суду, пише



Так, 15 лютого о 14:00 керував автомобілем марки Renault Master по вулиці Володимирській в місті Любомль, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



Чоловік в суді факт вчинення правопорушення визнав повністю та пояснив, що в той день він дійсно вживав алкоголь, зокрема випив 200-250 грам коньяку, після чого сів за кермо автомобіля. Як на причину вчинення правопорушення, вказав на необхідність під'їхати незначну відстань від дороги до кіоску, що знаходиться на території ринку. У вчиненому щиро розкаявся та просив суд пом'якшити стягнення.



Результат алкотесту показав, що в організмі водія вміст алкоголю складав 2,17 проміле, що є більшим від допустимої норми майже в 11 разів.



Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.



Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка, якого зловили п'яним за кермом авто у Любомлі.Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Любомль" Так, 15 лютого о 14:00 керував автомобілем марки Renault Master по вулиці Володимирській в місті Любомль, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.Чоловік в суді факт вчинення правопорушення визнав повністю та пояснив, що в той день він дійсно вживав алкоголь, зокрема випив 200-250 грам коньяку, після чого сів за кермо автомобіля. Як на причину вчинення правопорушення, вказав на необхідність під'їхати незначну відстань від дороги до кіоску, що знаходиться на території ринку. У вчиненому щиро розкаявся та просив суд пом'якшити стягнення.Результат алкотесту показав, що в організмі водія вміст алкоголю складав 2,17 проміле, що є більшим від допустимої норми майже в 11 разів.Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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