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Вміст алкоголю перевищував норму в 11 разів: покарали волинянина, який п'яним їздив містом

Вміст алкоголю перевищував норму в 11 разів: покарали волинянина, який п'яним їздив містом
Судили чоловіка, якого зловили п'яним за кермом авто у Любомлі.

Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Любомль".

Так, 15 лютого о 14:00 керував автомобілем марки Renault Master по вулиці Володимирській в місті Любомль, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.

Чоловік в суді факт вчинення правопорушення визнав повністю та пояснив, що в той день він дійсно вживав алкоголь, зокрема випив 200-250 грам коньяку, після чого сів за кермо автомобіля. Як на причину вчинення правопорушення, вказав на необхідність під'їхати незначну відстань від дороги до кіоску, що знаходиться на території ринку. У вчиненому щиро розкаявся та просив суд пом'якшити стягнення.

Результат алкотесту показав, що в організмі водія вміст алкоголю складав 2,17 проміле, що є більшим від допустимої норми майже в 11 разів.

Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.

Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, Любомль, п'яний водій
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