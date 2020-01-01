Луцькі прикордонники допомагають українцям, які застрягли на кордоні з Польщею, повернутися додому
Сьогодні, 17:10
Аби допомогти українцям повернутися додому, прикордонники на місцях організували взаємодію з місцевими органами влади, громадськими активістами, які на добровільних засадах та за потреби надають транспортні засоби для забезпечення переміщення з Польщі в Україну.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Також організували взаємодію з Консульством України в Республіці Польща (м. Люблін), яке надало автобус, щоб доставити українців з пункту пропуску «Дорогуськ» до пункту пропуску «Ягодин».
За сьогодні, 16 березня, спільними зусиллями прикордонники вже забезпечили переміщення понад 60 українців, які «застрягли» на польській стороні і не мали змоги у законний спосіб повернутися додому. Ця робота триває і надалі.
Такі проблемні ситуації враховані у всіх пунктах пропуску через державний кордон в межах ділянки відповідальності Луцького прикордонного загону. У разі їх виникнення прикордонники вживатимуть заходів для їх вирішення.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Також організували взаємодію з Консульством України в Республіці Польща (м. Люблін), яке надало автобус, щоб доставити українців з пункту пропуску «Дорогуськ» до пункту пропуску «Ягодин».
За сьогодні, 16 березня, спільними зусиллями прикордонники вже забезпечили переміщення понад 60 українців, які «застрягли» на польській стороні і не мали змоги у законний спосіб повернутися додому. Ця робота триває і надалі.
Такі проблемні ситуації враховані у всіх пунктах пропуску через державний кордон в межах ділянки відповідальності Луцького прикордонного загону. У разі їх виникнення прикордонники вживатимуть заходів для їх вирішення.
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