Луцькі прикордонники допомагають українцям, які застрягли на кордоні з Польщею, повернутися додому

Аби допомогти українцям повернутися додому, прикордонники на місцях організували взаємодію з місцевими органами влади, громадськими активістами, які на добровільних засадах та за потреби надають транспортні засоби для забезпечення переміщення з Польщі в Україну.Про це інформує Держприкордонслужба.Також організували взаємодію з Консульством України в Республіці Польща (м. Люблін), яке надало автобус, щоб доставити українців з пункту пропуску «Дорогуськ» до пункту пропуску «Ягодин».За сьогодні, 16 березня, спільними зусиллями прикордонники вже забезпечили переміщення понад 60 українців, які «застрягли» на польській стороні і не мали змоги у законний спосіб повернутися додому. Ця робота триває і надалі.Такі проблемні ситуації враховані у всіх пунктах пропуску через державний кордон в межах ділянки відповідальності Луцького прикордонного загону. У разі їх виникнення прикордонники вживатимуть заходів для їх вирішення.