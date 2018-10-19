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У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка

У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка
Співробітники Луцького відділу поліції викрили 32-річного місцевого жителя у скоєнні грабежу.

За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

До поліції із заявою звернувся 28-річний лучанин, котрий повідомив, що по проспекту Відродження у Луцьку його пограбували. Інцидент трапився близько третьої години ночі. Зловмисник вихопив з рух потерпілого мобільний телефон «Lenovo» та втік. Сума завданих матеріальних збитків становить 2 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 32-річний житель Луцька. Викрадений телефон вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.


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Теги: пограбування, Луцьк, поліція
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