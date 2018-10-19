У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка
Сьогодні, 20:40
Співробітники Луцького відділу поліції викрили 32-річного місцевого жителя у скоєнні грабежу.
За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
До поліції із заявою звернувся 28-річний лучанин, котрий повідомив, що по проспекту Відродження у Луцьку його пограбували. Інцидент трапився близько третьої години ночі. Зловмисник вихопив з рух потерпілого мобільний телефон «Lenovo» та втік. Сума завданих матеріальних збитків становить 2 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 32-річний житель Луцька. Викрадений телефон вилучили.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.
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За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
До поліції із заявою звернувся 28-річний лучанин, котрий повідомив, що по проспекту Відродження у Луцьку його пограбували. Інцидент трапився близько третьої години ночі. Зловмисник вихопив з рух потерпілого мобільний телефон «Lenovo» та втік. Сума завданих матеріальних збитків становить 2 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 32-річний житель Луцька. Викрадений телефон вилучили.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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