Ветеран з Волині відзначив 101-й ювілей. ФОТО
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101-й день народження відзначив 15 березня найстарший житель села Литовеж Литовезької громади, Шалапай Іван Сидорович.
Про це йдеться на сайті громади.
Представники Литовезької сільської ради та учасники художньої самодіяльності Будинку культури села Литовеж привітали ветерана та побажали міцного здоров’я, радості від життя та підтримки оточуючих.
Шалапай Іван Сидорович, 15.03.1919 року народження, воював на фронті під Сталінградом, перебував на війні в Японії. За бойові заслуги нагороджений численними медалями та орденами.
"Приємно констатувати, що в нашій громаді мешкають люди такого віку, які є носіями життєвої мудрості, традицій, умінь. Обов’язок громади – шанувати таких людей і всіляко підтримувати!" - йдеться на сайті.
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Про це йдеться на сайті громади.
Представники Литовезької сільської ради та учасники художньої самодіяльності Будинку культури села Литовеж привітали ветерана та побажали міцного здоров’я, радості від життя та підтримки оточуючих.
Шалапай Іван Сидорович, 15.03.1919 року народження, воював на фронті під Сталінградом, перебував на війні в Японії. За бойові заслуги нагороджений численними медалями та орденами.
"Приємно констатувати, що в нашій громаді мешкають люди такого віку, які є носіями життєвої мудрості, традицій, умінь. Обов’язок громади – шанувати таких людей і всіляко підтримувати!" - йдеться на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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