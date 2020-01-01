Питання може бути прийняте з дня на день, – Пустовіт щодо скасування громадського транспорту
Сьогодні, 17:39
У Луцьку наразі вивчають питання щодо скасування громадського транспорту у Луцьку на час дії карантину.
Про це під час сесії 16 березня повідомив в.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
За його словами, з дня на день рішення про зупинення громадського транспорту може прийняти виконавчий комітет міської ради.
Сьогодні, 16 березня, це рішення не прийматимуть.
Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням.
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Про це під час сесії 16 березня повідомив в.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
За його словами, з дня на день рішення про зупинення громадського транспорту може прийняти виконавчий комітет міської ради.
Сьогодні, 16 березня, це рішення не прийматимуть.
Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням.
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