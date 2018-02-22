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42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів

42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів
Зловмисник викрав із гаража 51-річного жителя селища Локачі електроінструменти, вартістю понад 3 тисячі гривень. Його оперативно встановили та затримали співробітники поліції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – інформує прес-служба поліції Волині.

Про крадіжку поліцію повідомив потерпілий. Правопорушник проник до гаражу заявника та викрав електроінструменти.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 42-річний житель Локачинського району. Викрадене майно правоохоронці вилучили.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під ватою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.


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Теги: крадіжка, Локачі, Волинь, поліція
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