42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів





Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – інформує прес-служба



Про крадіжку поліцію повідомив потерпілий. Правопорушник проник до гаражу заявника та викрав електроінструменти.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 42-річний житель Локачинського району. Викрадене майно правоохоронці вилучили.



Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під ватою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисник викрав із гаража 51-річного жителя селища Локачі електроінструменти, вартістю понад 3 тисячі гривень. Його оперативно встановили та затримали співробітники поліції.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – інформує прес-служба поліції Волині.Про крадіжку поліцію повідомив потерпілий. Правопорушник проник до гаражу заявника та викрав електроінструменти.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 42-річний житель Локачинського району. Викрадене майно правоохоронці вилучили.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під ватою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

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