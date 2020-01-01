Луцькрада просить священників скасувати служби в церквах міста





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергової сесії.



Зокрема, з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції, посилення заходів протиепідемічної безпеки у територіальній громаді міста Луцька керівників релігійних громад просять:



- обмежити проведення богослужінь, які передбачають присутність значної кількості людей, та за можливості проводити їх в онлайн-режимі;



- посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції;



- призупинити навчання у недільних школах при релігійних організаціях;



- проводити роз’яснювальну роботу з прихожанами стосовно заходів безпеки, що запроваджені у територіальній громаді міста Луцька.



До слова, у міських храмах вже вжили запобіжних заходів: згорнули килими, встановили антисептики тощо.



Про усі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради звернулися до релігійних громад щодо протиепідемічних заходів у зв'язку із загрозою коронавірусу.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергової сесії.Зокрема, з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції, посилення заходів протиепідемічної безпеки у територіальній громаді міста Луцька керівників релігійних громад просять:- обмежити проведення богослужінь, які передбачають присутність значної кількості людей, та за можливості проводити їх в онлайн-режимі;- посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції;- призупинити навчання у недільних школах при релігійних організаціях;- проводити роз’яснювальну роботу з прихожанами стосовно заходів безпеки, що запроваджені у територіальній громаді міста Луцька.До слова, у міських храмах вже вжили запобіжних заходів: згорнули килими, встановили антисептики тощо.Про усі заходи карантину , які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію