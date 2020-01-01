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Луцькрада просить священників скасувати служби в церквах міста

Луцькрада просить священників скасувати служби в церквах міста
Депутати Луцької міської ради звернулися до релігійних громад щодо протиепідемічних заходів у зв'язку із загрозою коронавірусу.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергової сесії.

Зокрема, з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції, посилення заходів протиепідемічної безпеки у територіальній громаді міста Луцька керівників релігійних громад просять:

- обмежити проведення богослужінь, які передбачають присутність значної кількості людей, та за можливості проводити їх в онлайн-режимі;

- посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції;

- призупинити навчання у недільних школах при релігійних організаціях;

- проводити роз’яснювальну роботу з прихожанами стосовно заходів безпеки, що запроваджені у територіальній громаді міста Луцька.

До слова, у міських храмах вже вжили запобіжних заходів: згорнули килими, встановили антисептики тощо.

Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням.


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Теги: богослужіння, церква, Луцьк, сесія
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