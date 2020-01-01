Луцькрада просить священників скасувати служби в церквах міста
Сьогодні, 18:20
Депутати Луцької міської ради звернулися до релігійних громад щодо протиепідемічних заходів у зв'язку із загрозою коронавірусу.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергової сесії.
Зокрема, з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції, посилення заходів протиепідемічної безпеки у територіальній громаді міста Луцька керівників релігійних громад просять:
- обмежити проведення богослужінь, які передбачають присутність значної кількості людей, та за можливості проводити їх в онлайн-режимі;
- посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції;
- призупинити навчання у недільних школах при релігійних організаціях;
- проводити роз’яснювальну роботу з прихожанами стосовно заходів безпеки, що запроваджені у територіальній громаді міста Луцька.
До слова, у міських храмах вже вжили запобіжних заходів: згорнули килими, встановили антисептики тощо.
Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергової сесії.
Зокрема, з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції, посилення заходів протиепідемічної безпеки у територіальній громаді міста Луцька керівників релігійних громад просять:
- обмежити проведення богослужінь, які передбачають присутність значної кількості людей, та за можливості проводити їх в онлайн-режимі;
- посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції;
- призупинити навчання у недільних школах при релігійних організаціях;
- проводити роз’яснювальну роботу з прихожанами стосовно заходів безпеки, що запроваджені у територіальній громаді міста Луцька.
До слова, у міських храмах вже вжили запобіжних заходів: згорнули килими, встановили антисептики тощо.
Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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