Зеленський вимагає припинити міжобласне транспортне сполучення

Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом запровадити низку обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19.



Про це він сказав у відеозверненні 16 березня, повідомляє



За словами Зеленського, уряд збереться на засідання увечері 16 березня. Він просить Кабінет міністрів заборонити закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, фітнес-центрам та іншим закладам сфери харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів з опівночі 17 березня. Винятком лишається приготування їжі для доставки додому.



Також президент просить Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів.



«Міські первезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв», – сказав він.



За даними президента, станом на 16 березня в Україні перевірили 79 підозр на коронавірус SARS-CoV-19, п’ять із них підтвердилися.



Серед інших вимог Зеленського:



- Міністерству фінансів – провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання Україні фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії

Національному банку, Міністерству фінансів, державним і комерційним банкам – розробити «програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін». Пенсіонерам із пенсією менше за 5 тисяч гривень президент пропонує виділити доплату в розмірі однієї тисячі.

- в Чернівецькій та Житомирській областях, де виявили випадки захворювання на COVID-19, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

- Міністерство охорони здоров’я має заборонити проведення планових операцій, окрім термінових та невідкладних. Також від лікарень вимагається «максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах».

- заборонити масові заходи за участі більше 10 осіб.

- обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком.

- міністерствам, голвам ОДА, місцевого самоврядування забезпечити «безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а аткж усіх підприємств критичної інфраструктури, державної так комунальної власності та вантажного транспорту», а також усіх органів державної влади, закладів охорони здоров’я та правоохоронних органів.



Водночас Зеленський закликав Верховну Раду продовжити роботу.



«Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони. Впроваджувати подактову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки», – заявив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизвернувся до Кабінету міністрів із закликом запровадити низку обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19.Про це він сказав у відеозверненні 16 березня, повідомляє "Радіо Свобода". За словами Зеленського, уряд збереться на засідання увечері 16 березня. Він просить Кабінет міністрів заборонити закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, фітнес-центрам та іншим закладам сфери харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів з опівночі 17 березня. Винятком лишається приготування їжі для доставки додому.Також президент просить Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів.«Міські первезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв», – сказав він.За даними президента, станом на 16 березня в Україні перевірили 79 підозр на коронавірус SARS-CoV-19, п’ять із них підтвердилися.Серед інших вимог Зеленського:- Міністерству фінансів – провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання Україні фінансової підтримки для подолання наслідків епідеміїНаціональному банку, Міністерству фінансів, державним і комерційним банкам – розробити «програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін». Пенсіонерам із пенсією менше за 5 тисяч гривень президент пропонує виділити доплату в розмірі однієї тисячі.- в Чернівецькій та Житомирській областях, де виявили випадки захворювання на COVID-19, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.- Міністерство охорони здоров’я має заборонити проведення планових операцій, окрім термінових та невідкладних. Також від лікарень вимагається «максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах».- заборонити масові заходи за участі більше 10 осіб.- обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком.- міністерствам, голвам ОДА, місцевого самоврядування забезпечити «безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а аткж усіх підприємств критичної інфраструктури, державної так комунальної власності та вантажного транспорту», а також усіх органів державної влади, закладів охорони здоров’я та правоохоронних органів.Водночас Зеленський закликав Верховну Раду продовжити роботу.«Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони. Впроваджувати подактову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки», – заявив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію