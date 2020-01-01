Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7-12º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 9-11º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7-12º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 9-11º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка
Сьогодні, 20:40
Вміст алкоголю перевищував норму в 11 разів: покарали волинянина, який п'яним їздив містом
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині горів дерев'яний дачний будинок
Сьогодні, 19:40
Ветеран з Волині відзначив 101-й ювілей. ФОТО
Сьогодні, 19:20
Медіа