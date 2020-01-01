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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7-12º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 9-11º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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