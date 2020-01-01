Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня





Про це



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7-12º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 9-11º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7-12º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 9-11º тепла.

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