вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцькому міськрайонному суді запроваджують карантинні заходи

У Луцькому міськрайонному суді запроваджують карантинні заходи
На всій території України ввели карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 року.

Відвідувачів суду просять утриматися від візитів до установи без нагальної потреби, дотримуватися правил санітарної безпеки та гігієни, утриматись від відвідування місць великого скупчення людей, - пишуть на сайті Луцького міськрайонного суду.

Також для подачі документів рекомендують скористатися такими сервісами:

- направляти позови та документи щодо справ засобами поштового зв’язку на адресу: 43023, м. Луцьк, вул. Конякіна, 3;

- направляти документи щодо судових справ на офіційну електронну адресу суду: [email protected]

Для отримання інформації щодо справ телефонувати за номерами: 28-38-88 – відділ документального забезпечення та звернення громадян; 28-38-70 – відділ забезпечення розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення; 72-22-04 – відділ забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства.

Однак зауважують, що про причини неявки на призначене судове засідання, необхідно повідомити суд в письмовій формі шляхом подачі відповідного клопотання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцьк, суд, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
Сьогодні, 22:32
Тимчасово припинили особистий прийом волинян в органах прокуратури
Сьогодні, 22:02
У Києві зафіксували 2 випадки коронавірусу
Сьогодні, 21:47
Зеленський вимагає припинити міжобласне транспортне сполучення
Сьогодні, 18:52
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тимчасово припинили особистий прийом волинян в органах прокуратури
Сьогодні, 22:02
У Києві зафіксували 2 випадки коронавірусу
Сьогодні, 21:47
У Луцькому міськрайонному суді запроваджують карантинні заходи
Сьогодні, 21:31
У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку
Сьогодні, 21:00
У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка
Сьогодні, 20:40
Схожі новини
Півтора метра відстані у черзі та обмежена кількість людей: у луцьких магазинах вводять правила Півтора метра відстані у черзі та обмежена кількість людей: у луцьких магазинах вводять правила
Сьогодні, 17:51
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Сьогодні, 17:38
Карантин у Луцьку: чи будуть обмежувати або скасовувати рух тролейбусів і маршруток Карантин у Луцьку: чи будуть обмежувати або скасовувати рух тролейбусів і маршруток
14 березень, 17:18
Покарали чоловіка, який у Луцьку п'яним пропонував поліцейським хабар Покарали чоловіка, який у Луцьку п'яним пропонував поліцейським хабар
13 березень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
Сьогодні, 22:32
 0
Тимчасово припинили особистий прийом волинян в органах прокуратури
Сьогодні, 22:02
 0
У Києві зафіксували 2 випадки коронавірусу
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцькому міськрайонному суді запроваджують карантинні заходи
Сьогодні, 21:31
 0
У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку
Сьогодні, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8