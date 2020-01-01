У Луцькому міськрайонному суді запроваджують карантинні заходи
Сьогодні, 21:31
На всій території України ввели карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 року.
Відвідувачів суду просять утриматися від візитів до установи без нагальної потреби, дотримуватися правил санітарної безпеки та гігієни, утриматись від відвідування місць великого скупчення людей, - пишуть на сайті Луцького міськрайонного суду.
Також для подачі документів рекомендують скористатися такими сервісами:
- направляти позови та документи щодо справ засобами поштового зв’язку на адресу: 43023, м. Луцьк, вул. Конякіна, 3;
- направляти документи щодо судових справ на офіційну електронну адресу суду: [email protected]
Для отримання інформації щодо справ телефонувати за номерами: 28-38-88 – відділ документального забезпечення та звернення громадян; 28-38-70 – відділ забезпечення розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення; 72-22-04 – відділ забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства.
Однак зауважують, що про причини неявки на призначене судове засідання, необхідно повідомити суд в письмовій формі шляхом подачі відповідного клопотання.
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Відвідувачів суду просять утриматися від візитів до установи без нагальної потреби, дотримуватися правил санітарної безпеки та гігієни, утриматись від відвідування місць великого скупчення людей, - пишуть на сайті Луцького міськрайонного суду.
Також для подачі документів рекомендують скористатися такими сервісами:
- направляти позови та документи щодо справ засобами поштового зв’язку на адресу: 43023, м. Луцьк, вул. Конякіна, 3;
- направляти документи щодо судових справ на офіційну електронну адресу суду: [email protected]
Для отримання інформації щодо справ телефонувати за номерами: 28-38-88 – відділ документального забезпечення та звернення громадян; 28-38-70 – відділ забезпечення розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення; 72-22-04 – відділ забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства.
Однак зауважують, що про причини неявки на призначене судове засідання, необхідно повідомити суд в письмовій формі шляхом подачі відповідного клопотання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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