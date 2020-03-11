Тимчасово припинили особистий прийом волинян в органах прокуратури
Сьогодні, 22:02
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 на території України введено карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 року.
Інформує пресслужба прокуратури області.
Враховуючи це та на виконання наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора від 13.03.2020 № 147 «Про призупинення проведення особистого прийому громадян» проведення особистого прийому громадян в органах прокуратури Волині призупинено, у тому числі анонсованого виїзного прийому громадян керівництвом прокуратури області. Допуск до адміністративних будівель органів прокуратури тимчасово обмежено, – повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Громадяни можуть подати звернення до прокуратури письмово за поштовою адресою: вул. Винниченка, 15, м. Луцьк, 43000, на офіційну електронну адресу регіональної прокуратури: [email protected] та на телефон «гарячої лінії»: (0332) 77-60-20.
Крім того, в приміщенні прокуратури області біля центрального входу розміщено скриньку «Для звернень громадян».
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Інформує пресслужба прокуратури області.
Враховуючи це та на виконання наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора від 13.03.2020 № 147 «Про призупинення проведення особистого прийому громадян» проведення особистого прийому громадян в органах прокуратури Волині призупинено, у тому числі анонсованого виїзного прийому громадян керівництвом прокуратури області. Допуск до адміністративних будівель органів прокуратури тимчасово обмежено, – повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Громадяни можуть подати звернення до прокуратури письмово за поштовою адресою: вул. Винниченка, 15, м. Луцьк, 43000, на офіційну електронну адресу регіональної прокуратури: [email protected] та на телефон «гарячої лінії»: (0332) 77-60-20.
Крім того, в приміщенні прокуратури області біля центрального входу розміщено скриньку «Для звернень громадян».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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