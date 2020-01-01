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Про «вертольоти» і «ліки для дезінфекції»: масово розсилають фейки про коронавірус

Про «вертольоти» і «ліки для дезінфекції»: масово розсилають фейки про коронавірус
У соцмережах українців закликають 16 березня з 23:00 залишатися вдома. У тексті, що масово поширюють, йдеться про те, що вночі з 16 на 17 березня нібито з вертольотів запускатимуть «ліки для дезінфекції».

Новину спростували у фейсбук-спільноті «По той бік новин». У дописі повідомляють, що фейк немає жодного підтвердженого факту, а лише повідомлення, яке б’є на сполох і наганяє паніку.

«Нова хвиля фейка з класичною структурою. «Я хочу повідомити вам» - ти взагалі хто? Хто ця людина, яка хоче щось повідомити? Нема відповіді. Якщо немає автора - такій інформації вірити не варто.

«…що сьогодні о 23:00» - це повідомлення ми отримали і вчора і сьогодні. То коли конкертно? Такі повідомлення стають циклічними фейками і виникають в різний час. Якщо немає конкретної дати у повідомленні - такій інформації вірити не варто.

«…які запустять вертольоти, які запустять ліки для дезінфекції» - що? Хто запустить? Де запустять? Звідки інформація? Немає конкретики і вказівки на дежрело - подібній інформації довіряти не варто. Якщо раптом хтось повірив - одразу потрібно йти на офіційні сайти Кабміну і/або Міністерств.

«…це означає, що ви повинні мати всі вікна закриті на ніч» - як вам формулювання? Ми так не говоримо. Коли потрібно, щоб вікна були закриті, що в українській, що в російській мовах кажуть: «закрити вікна». Таке формулювання притаманне англійській і відповідно гугл-транслейту.

Ну і далі класично: інформуйте всіх, «щоб нехай знають».

Тут немає жодного факту, повідомлення, яке б’є на сполох і наганяє паніку. Будь ласка, не поширюйте такі нісенітниці», - йдеться у дописі.



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Теги: коронавірус, фейк
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