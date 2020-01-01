Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста
Сьогодні, 08:48
Луцька міська рада вирішила щоденно здійснювати моніторинг цін на ліки у аптеках міста.
Таке рішення прийняли учора, 16 березня, під час позачергового сесійного засідання.
Пропозицію на розгляд колег вніс депутат Ігор Поліщук.
Моніторити ціни у аптеках доручили управлінню розвитку підприємництва та реклами.
У разі виявлення законодавства про ціноутворення управління буде звертатися до Антимонопольного комітету, прокуратури та Служби безпеки України.
Таку пропозицію міські депутати підтримали одноголосно.
Нагадаємо, у Луцьку ввели повний карантин. Про усі запроваджені заходи можна прочитати за посиланням.
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Таке рішення прийняли учора, 16 березня, під час позачергового сесійного засідання.
Пропозицію на розгляд колег вніс депутат Ігор Поліщук.
Моніторити ціни у аптеках доручили управлінню розвитку підприємництва та реклами.
У разі виявлення законодавства про ціноутворення управління буде звертатися до Антимонопольного комітету, прокуратури та Служби безпеки України.
Таку пропозицію міські депутати підтримали одноголосно.
Нагадаємо, у Луцьку ввели повний карантин. Про усі запроваджені заходи можна прочитати за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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