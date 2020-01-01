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Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста

Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста
Луцька міська рада вирішила щоденно здійснювати моніторинг цін на ліки у аптеках міста.

Таке рішення прийняли учора, 16 березня, під час позачергового сесійного засідання.

Пропозицію на розгляд колег вніс депутат Ігор Поліщук.

Моніторити ціни у аптеках доручили управлінню розвитку підприємництва та реклами.

У разі виявлення законодавства про ціноутворення управління буде звертатися до Антимонопольного комітету, прокуратури та Служби безпеки України.

Таку пропозицію міські депутати підтримали одноголосно.

Нагадаємо, у Луцьку ввели повний карантин. Про усі запроваджені заходи можна прочитати за посиланням.

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Теги: карантин, аптеки, ціни, моніторинг, Луцьк
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