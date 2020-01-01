Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста





Таке рішення прийняли учора, 16 березня, під час позачергового сесійного засідання.



Пропозицію на розгляд колег вніс депутат Ігор Поліщук.



Моніторити ціни у аптеках доручили управлінню розвитку підприємництва та реклами.



У разі виявлення законодавства про ціноутворення управління буде звертатися до Антимонопольного комітету, прокуратури та Служби безпеки України.



Таку пропозицію міські депутати підтримали одноголосно.



Нагадаємо, у Луцьку ввели повний карантин. Про усі запроваджені заходи можна прочитати за посиланням.



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