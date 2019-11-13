вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки вкрали з хати телевізор

У волинянки вкрали з хати телевізор
15 березня у 46-річної жительки села Хобултова Володимир-Волинського району невідома особа з житлового будинку викрала телевізор.

Про це пише Володимир Медіа.

Щоб проникнути до будинку злодій віджав скобу на вхідних дверях. Сума збитків становить 500 гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грабіж, володимир, телевізор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин
Сьогодні, 06:06
У волинянки вкрали з хати телевізор
Сьогодні, 05:12
Який продукт найбільш корисний для серця
Сьогодні, 04:08
У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» з питань коронавірусу
Сьогодні, 03:15
Нафта рекордно впала у ціні за останні чотири роки
Сьогодні, 02:09
Схожі новини
Засудили волинянина, який на Різдво обікрав жінку Засудили волинянина, який на Різдво обікрав жінку
11 лютий, 21:38
На Волині злодій викрав з будинку алкоголь На Волині злодій викрав з будинку алкоголь
13 листопад, 2019, 12:45
На Волині пограбували 74-річного чоловіка На Волині пограбували 74-річного чоловіка
10 жовтень, 2018, 12:12
На Волині у жінки викрали сумку, а «решту» - повернули На Волині у жінки викрали сумку, а «решту» - повернули
04 квітень, 2018, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин
Сьогодні, 06:06
 0
У волинянки вкрали з хати телевізор
Сьогодні, 05:12
 0
Який продукт найбільш корисний для серця
Сьогодні, 04:08
 0
У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» з питань коронавірусу
Сьогодні, 03:15
 0
Нафта рекордно впала у ціні за останні чотири роки
Сьогодні, 02:09
 0
Медіа
відео
1/8