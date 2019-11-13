У волинянки вкрали з хати телевізор
Сьогодні, 05:12
15 березня у 46-річної жительки села Хобултова Володимир-Волинського району невідома особа з житлового будинку викрала телевізор.
Про це пише Володимир Медіа.
Щоб проникнути до будинку злодій віджав скобу на вхідних дверях. Сума збитків становить 500 гривень
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Про це пише Володимир Медіа.
Щоб проникнути до будинку злодій віджав скобу на вхідних дверях. Сума збитків становить 500 гривень
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