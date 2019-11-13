У волинянки вкрали з хати телевізор





Про



Щоб проникнути до будинку злодій віджав скобу на вхідних дверях. Сума збитків становить 500 гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 березня у 46-річної жительки села Хобултова Володимир-Волинського району невідома особа з житлового будинку викрала телевізор.Про це пише Володимир Медіа.Щоб проникнути до будинку злодій віджав скобу на вхідних дверях. Сума збитків становить 500 гривень

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію