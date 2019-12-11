Гурт «Антитіла» продовжує судитися з лучанином через авторські права

Сергія Лапковського, який подав судовий позов на понад мільйон гривень проти популярного українського гурту «Антитіла», звинувативши їх у тому, що вони нібито використали у своїх композиціях запатентовану ним корисну модель. Суд Лапковський програв, натомість музиканти подали позов проти самого Лапковського, аби унеможливити його майбутні претензії до інших музикантів. Лапковського гурт називає шахраєм та «патентним тролем», який намагається таким чином заробити на прогалинах в законах.



Позов проти Лапковського суд першої інстанції відхилив, тому сьогодні, 16 березня, Волинський обласний апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу гурту на рішення суду, -



Нагадаємо, судовий позов, у якому підприємець з Луцька Сергій Лапковський вимагає від відомого гурту «Антитіла» сплатити мільйон гривень, набув великого розголосу у музичному світі. Лучанин звинуватив музикантів у використанні запатентованої ним ще у 2012 році корисної моделі № 74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції» і подав до суду.



Своєю чергою, музиканти назвали позов абсурдним та наголошували на тому, що йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей і темпу у своїх піснях.



Натомість, гурт «Антитіла», зокрема Сергій Вусик, Тарас Тополя та Максим Сиволап подали позов на Лапковського С.О. і його спільників. Музиканти вважають справою честі домогтися анулювання «патенту на ноти», аби взагалі виключити подібні справи у майбутньому та примусити виплатити гурту символічну компенсацію розміром в 1 гривню за порушення авторських прав. Таким чином музиканти прагнули створити прецедент, аби надалі подібні ситуації не тривожили музичну спільноту.



Луцький міськрайонний суд не задовольнив позов гурту «Антитіла» щодо порушення авторських прав патентним тролем з Луцька Сергієм Лапковським.



засідання у обласному апеляційному суді проходило в режимі відеоконференції. У залі засідань в Луцьку був присутній відповідач Сергій Лапковський та його адвокат Олексій Чайка, натомість, позивач Сергій Вусик та адвокат Ярослав Куц перебували в Оболонському суді міста Києва.



Так, представники гурту «Антитіла», вимагали скасувати рішення Луцького міськрайонного суду і наполягали на тому, що Лапковський таки порушив авторські права музикантів. Адже він сам неодноразово під час попередніх судових засідань підтверджував те, що спеціалісти, які надавали йому висновки щодо порушення гуртом його патенту, копіювали композиції з ліцензійного диску. За свою роботу експерти Лапковського отримали кошти.



Проте сам Лапковський й надалі наполягає, що ніхто авторських прав не порушував, а копіювання пісень здійснювалось виключно задля того, аби надати докази у суді, що гурт порушив патент лучанина.



Як зазначили у судовому засіданні, договір на проведення дослідження композицій гурту «Антитіла» між Лапковським та музичним експертом Тиможинським був укладений 1 березня 2017 року, а перший позов Лапковського зареєстрований у суді 6 листопада 2017 року. На питання про те, чи свідомо пан Лапковський готувався до судової тяганини з гуртом, лучанин відповідати відмовився, як і на питання про те, чому замовляв дослідження копозицій «Антитіл» поза судовим процесом.



Відтак, Волинський обласний апеляційний суд оголосив перерву у засіданні до 25 березня.



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини адвокат гурту «Антитіла» Ярослав Куц, музиканти наполягатимуть на порушенні авторських прав Лапковським.



На думку адвоката, Лапковський та його мати Тетяна Лифенко вступили у змову, аби отримати мільйон від музикантів.



«Ми базуємось на тому, що дані про порушення авторських прав, які полягають у копіюванні композицій без ліцензійної угоди, без дозволу Вусика, Тополі та Сиволапа, підтверджені у висновках так званих спеціалістів Тиможинського і Лифенко. Вони дійсно це зробили в комерційних цілях, адже вони отримали за це плату від Лапковського – по 7 тис. грн. за одну композицію. І шукали вони порушення патенту Лапковського тільки серед пісень гурту «Антитіла».



Ярослав Куц зазначив, що, на його думку, сьогодні суд був надто лояльним до Лапковського, допомагав йому відповідати на питання або й взагалі їх уникати. «Своїми запитаннями я, як адвокат, намагався показати суду та громадськості, що Лапковський – цілковитий шахрай. І я цю думку буду відстоювати у всіх судах».



Адвокат акцентував, що очікував сьогодні почути рішення суду і просив продовжити судове засідання саме сьогодні, але, на його думку, судді апеляційного суду Волині перенесли засідання, оскільки не впевнені у тому, яке рішення прийняти і будуть мати тривалі наради щодо цього процесу, адже докази представників музикантів, на їх думку, – беззаперечні.



Також Ярослав Куц розповів одну цікаву деталь: пісні гурту «Антитіла» «Молоком», «Все красиво» та «Дунай», у яких Лапковський вбачає порушення свого патенту, були написані ще до того, як цей патент з’явився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тривають судові засідання у справі гурту «Антитіла» та лучанина, який подав судовий позов на понад мільйон гривень проти популярного українського гурту «Антитіла», звинувативши їх у тому, що вони нібито використали у своїх композиціях запатентовану ним корисну модель. Суд Лапковський програв, натомість музиканти подали позов проти самого Лапковського, аби унеможливити його майбутні претензії до інших музикантів. Лапковського гурт називає шахраєм та «патентним тролем», який намагається таким чином заробити на прогалинах в законах.Позов проти Лапковського суд першої інстанції відхилив, тому сьогодні, 16 березня, Волинський обласний апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу гурту на рішення суду, - пише ІА Волинські новини.Нагадаємо, судовий позов, у якому підприємець з Луцька Сергій Лапковський вимагає від відомого гурту «Антитіла» сплатити мільйон гривень, набув великого розголосу у музичному світі. Лучанин звинуватив музикантів у використанні запатентованої ним ще у 2012 році корисної моделі № 74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції» і подав до суду.Своєю чергою, музиканти назвали позов абсурдним та наголошували на тому, що йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей і темпу у своїх піснях.Натомість, гурт «Антитіла», зокрема Сподали позов на Лапковського С.О. і його спільників. Музиканти вважають справою честі домогтися анулювання «патенту на ноти», аби взагалі виключити подібні справи у майбутньому та примусити виплатити гурту символічну компенсацію розміром в 1 гривню за порушення авторських прав. Таким чином музиканти прагнули створити прецедент, аби надалі подібні ситуації не тривожили музичну спільноту.Луцький міськрайонний суд не задовольнив позов гурту «Антитіла» щодо порушення авторських прав патентним тролем з Луцька Сергієм Лапковським.засідання у обласному апеляційному суді проходило в режимі відеоконференції. У залі засідань в Луцьку був присутній відповідач Сергій Лапковський та його адвокат Олексій Чайка, натомість, позивач Сергій Вусик та адвокатперебували в Оболонському суді міста Києва.Так, представники гурту «Антитіла», вимагали скасувати рішення Луцького міськрайонного суду і наполягали на тому, що Лапковський таки порушив авторські права музикантів. Адже він сам неодноразово під час попередніх судових засідань підтверджував те, що спеціалісти, які надавали йому висновки щодо порушення гуртом його патенту, копіювали композиції з ліцензійного диску. За свою роботу експерти Лапковського отримали кошти.Проте сам Лапковський й надалі наполягає, що ніхто авторських прав не порушував, а копіювання пісень здійснювалось виключно задля того, аби надати докази у суді, що гурт порушив патент лучанина.Як зазначили у судовому засіданні, договір на проведення дослідження композицій гурту «Антитіла» між Лапковським та музичним експертом Тиможинським був укладений 1 березня 2017 року, а перший позов Лапковського зареєстрований у суді 6 листопада 2017 року. На питання про те, чи свідомо пан Лапковський готувався до судової тяганини з гуртом, лучанин відповідати відмовився, як і на питання про те, чому замовляв дослідження копозицій «Антитіл» поза судовим процесом.Відтак, Волинський обласний апеляційний суд оголосив перерву у засіданні до 25 березня.Як розповів у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини адвокат гурту «Антитіла» Ярослав Куц, музиканти наполягатимуть на порушенні авторських прав Лапковським.На думку адвоката, Лапковський та його мати Тетяна Лифенко вступили у змову, аби отримати мільйон від музикантів.«Ми базуємось на тому, що дані про порушення авторських прав, які полягають у копіюванні композицій без ліцензійної угоди, без дозволу Вусика, Тополі та Сиволапа, підтверджені у висновках так званих спеціалістів Тиможинського і Лифенко. Вони дійсно це зробили в комерційних цілях, адже вони отримали за це плату від Лапковського – по 7 тис. грн. за одну композицію. І шукали вони порушення патенту Лапковського тільки серед пісень гурту «Антитіла».Ярослав Куц зазначив, що, на його думку, сьогодні суд був надто лояльним до Лапковського, допомагав йому відповідати на питання або й взагалі їх уникати. «Своїми запитаннями я, як адвокат, намагався показати суду та громадськості, що Лапковський – цілковитий шахрай. І я цю думку буду відстоювати у всіх судах».Адвокат акцентував, що очікував сьогодні почути рішення суду і просив продовжити судове засідання саме сьогодні, але, на його думку, судді апеляційного суду Волині перенесли засідання, оскільки не впевнені у тому, яке рішення прийняти і будуть мати тривалі наради щодо цього процесу, адже докази представників музикантів, на їх думку, – беззаперечні.Також Ярослав Куц розповів одну цікаву деталь: пісні гурту «Антитіла» «Молоком», «Все красиво» та «Дунай», у яких Лапковський вбачає порушення свого патенту, були написані ще до того, як цей патент з’явився.

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