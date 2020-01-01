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Який продукт найбільш корисний для серця

Який продукт найбільш корисний для серця
Щоб зберегти серце здоровим, фахівці рекомендую всім щодня вживати оливкову олію.

Про це пише Ukrhealth.

Фахівці з Гарвардського університету підвели підсумки дослідження, в рамках якого велося спостереження за 100 тисячами осіб протягом 24 років. Фахівці прийшли до висновку, що найкращим продуктом для здоров’я серця є оливкова олія.

Як з’ясувалося, всього половина столової ложки оливкової олії в день знижує ризик серцевого нападу на 20%. Ті, хто їдять більше половини столової ложки оливкової олії в день, на 21% менше схильні до ішемічної хвороби серця, а ймовірність будь-яких недуг серця і судин знижується на 15%.

Більш того, навіть заміна всього однієї чайної ложки будь-якої іншої олії або жиру в раціоні на оливкову олію, допомагає в цілому знизити ризик серцево-судинних захворювань на 5%. Імовірність ішемічної хвороби серця знижується на 7%.

Вчені пояснили, з чим це пов’язано. Перш за все, оливкова олія є джерелом корисних жирів і зменшує шкоду, заподіяну шкідливим холестерином. Вітаміни, яких багато в оливковій олії, зміцнюють нервову систему, і, що дуже важливо, м’язові волокна серця, а також допомагають судинам бути більш еластичними.

В оливковій олії багато антиоксидантів, які допомагають боротися з раковими клітинами і захищають від серцево-судинних захворювань. Ще один корисний компонент – олеїнова кислота, яка зменшує рівень запалення в організмі.


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Теги: срце, оливкова олія, здоров'я
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