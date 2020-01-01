Через карантин у Києві «очистилося» повітря





Про це



Зазначається, що станом на 11:00 індекс якості повітря, що показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як «помірний».



За даними видання, лише на деяких вулицях Києва колір показників «жовтий», тобто помірний:



на Майдані Незалежності – 66,

на вулиці Миколи Закревського – 53,

на проспекті Науки – 53,

у районі Позняків (вул М. Драгоманова – 63 та А. Ахматової – 62),

на вул. Володимира Сосюри – 60.



Якщо порівняти, то в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в 3-4 рази вищими:



на Майдані Незалежності він був «дуже шкідливий» і становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50),

у районі Видубичів – 157,

у районі Осокорків та Харківського масиву – 155,

на Шулявці – 158,

над Русанівськими садами – 162,

над Лісовим масивом – 161,

на вул. Володимира Сосюри (Соцмісто) – 159.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українській столиці знизився рівень забруднення повітря у зв’язку із запровадженням карантину.Про це пише #ШоТам Зазначається, що станом на 11:00 індекс якості повітря, що показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як «помірний».За даними видання, лише на деяких вулицях Києва колір показників «жовтий», тобто помірний:на Майдані Незалежності – 66,на вулиці Миколи Закревського – 53,на проспекті Науки – 53,у районі Позняків (вул М. Драгоманова – 63 та А. Ахматової – 62),на вул. Володимира Сосюри – 60.Якщо порівняти, то в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в 3-4 рази вищими:на Майдані Незалежності він був «дуже шкідливий» і становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50),у районі Видубичів – 157,у районі Осокорків та Харківського масиву – 155,на Шулявці – 158,над Русанівськими садами – 162,над Лісовим масивом – 161,на вул. Володимира Сосюри (Соцмісто) – 159. Нагадаємо , за результатами моніторингу якості атмосферного повітря у Луцька та прилеглих селах, який провела Волинська лабораторія держслужби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів, виявлені концентрації шкідливих речовин відповідають нормам, та все ж є райони Луцька, де показники на межі допустимого.

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