вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через карантин у Києві «очистилося» повітря

Через карантин у Києві «очистилося» повітря
В українській столиці знизився рівень забруднення повітря у зв’язку із запровадженням карантину.

Про це пише #ШоТам

Зазначається, що станом на 11:00 індекс якості повітря, що показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як «помірний».

За даними видання, лише на деяких вулицях Києва колір показників «жовтий», тобто помірний:

на Майдані Незалежності – 66,
на вулиці Миколи Закревського – 53,
на проспекті Науки – 53,
у районі Позняків (вул М. Драгоманова – 63 та А. Ахматової – 62),
на вул. Володимира Сосюри – 60.

Якщо порівняти, то в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в 3-4 рази вищими:

на Майдані Незалежності він був «дуже шкідливий» і становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50),
у районі Видубичів – 157,
у районі Осокорків та Харківського масиву – 155,
на Шулявці – 158,
над Русанівськими садами – 162,
над Лісовим масивом – 161,
на вул. Володимира Сосюри (Соцмісто) – 159.

Нагадаємо, за результатами моніторингу якості атмосферного повітря у Луцька та прилеглих селах, який провела Волинська лабораторія держслужби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів, виявлені концентрації шкідливих речовин відповідають нормам, та все ж є райони Луцька, де показники на межі допустимого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: повітря, карантин, київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар продовжує стрімко зростати: курс валют у Луцьку на 17 березня
Сьогодні, 09:00
Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста
Сьогодні, 08:48
Через карантин у Києві «очистилося» повітря
Сьогодні, 08:10
Гурт «Антитіла» продовжує судитися з лучанином через авторські права
Сьогодні, 07:16
«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин
Сьогодні, 06:06
Схожі новини
У Києві оголосили карантин через загрозу коронавірусу. ВІДЕО У Києві оголосили карантин через загрозу коронавірусу. ВІДЕО
11 березень, 11:52
Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста
Сьогодні, 08:48
«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин «ПортCity» у Луцьку закривають на карантин
Сьогодні, 06:06
В Україні припиняють міжобласне транспортне сполучення В Україні припиняють міжобласне транспортне сполучення
Сьогодні, 01:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від завтра на Волині не курсуватимуть міжміські та міжобласні автобуси, у міських введуть обмеження
Сьогодні, 09:24
 0
Рада підтримала законопроєкти про коронавірус: про що йдеться
Сьогодні, 09:10
 0
У центрі Луцька зачиняється кафе із піцою «як колись»
Сьогодні, 09:05
 0
Долар продовжує стрімко зростати: курс валют у Луцьку на 17 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста
Сьогодні, 08:48
 0
Медіа
відео
1/8