Через карантин у Києві «очистилося» повітря
Сьогодні, 08:10
В українській столиці знизився рівень забруднення повітря у зв’язку із запровадженням карантину.
Про це пише #ШоТам
Зазначається, що станом на 11:00 індекс якості повітря, що показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як «помірний».
За даними видання, лише на деяких вулицях Києва колір показників «жовтий», тобто помірний:
на Майдані Незалежності – 66,
на вулиці Миколи Закревського – 53,
на проспекті Науки – 53,
у районі Позняків (вул М. Драгоманова – 63 та А. Ахматової – 62),
на вул. Володимира Сосюри – 60.
Якщо порівняти, то в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в 3-4 рази вищими:
на Майдані Незалежності він був «дуже шкідливий» і становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50),
у районі Видубичів – 157,
у районі Осокорків та Харківського масиву – 155,
на Шулявці – 158,
над Русанівськими садами – 162,
над Лісовим масивом – 161,
на вул. Володимира Сосюри (Соцмісто) – 159.
Нагадаємо, за результатами моніторингу якості атмосферного повітря у Луцька та прилеглих селах, який провела Волинська лабораторія держслужби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів, виявлені концентрації шкідливих речовин відповідають нормам, та все ж є райони Луцька, де показники на межі допустимого.
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Про це пише #ШоТам
Зазначається, що станом на 11:00 індекс якості повітря, що показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як «помірний».
За даними видання, лише на деяких вулицях Києва колір показників «жовтий», тобто помірний:
на Майдані Незалежності – 66,
на вулиці Миколи Закревського – 53,
на проспекті Науки – 53,
у районі Позняків (вул М. Драгоманова – 63 та А. Ахматової – 62),
на вул. Володимира Сосюри – 60.
Якщо порівняти, то в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в 3-4 рази вищими:
на Майдані Незалежності він був «дуже шкідливий» і становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50),
у районі Видубичів – 157,
у районі Осокорків та Харківського масиву – 155,
на Шулявці – 158,
над Русанівськими садами – 162,
над Лісовим масивом – 161,
на вул. Володимира Сосюри (Соцмісто) – 159.
Нагадаємо, за результатами моніторингу якості атмосферного повітря у Луцька та прилеглих селах, який провела Волинська лабораторія держслужби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів, виявлені концентрації шкідливих речовин відповідають нормам, та все ж є райони Луцька, де показники на межі допустимого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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