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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» з питань коронавірусу

У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» з питань коронавірусу
У Ковелі запустили гарячу лінію, де можна отримати інформацію про захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це інформує Ковельське МТМО у Facebook.

«У зв'язку із введенням карантину працює гаряча лінія за номером (03352) 7-15-15, де ви зможете отримати інформацію стосовно коронавірусу», – йдеться у дописі Ковельського МТМО.

У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» з питань коронавірусу

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Теги: ковель, гаряча лінія, коронавірус
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