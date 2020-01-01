У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» з питань коронавірусу
Сьогодні, 03:15
У Ковелі запустили гарячу лінію, де можна отримати інформацію про захворювання коронавірусом COVID-19.
Про це інформує Ковельське МТМО у Facebook.
«У зв'язку із введенням карантину працює гаряча лінія за номером (03352) 7-15-15, де ви зможете отримати інформацію стосовно коронавірусу», – йдеться у дописі Ковельського МТМО.
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Про це інформує Ковельське МТМО у Facebook.
«У зв'язку із введенням карантину працює гаряча лінія за номером (03352) 7-15-15, де ви зможете отримати інформацію стосовно коронавірусу», – йдеться у дописі Ковельського МТМО.
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