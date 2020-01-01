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В Україні припиняють міжобласне транспортне сполучення

В Україні припиняють міжобласне транспортне сполучення
В Україні з 12.00 години 18 березня припиняють курсувати рейсові автобуси, метро, потяги, літаки.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.

"З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:

залізничні

авіаційні

автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.

Зупиняється робота метро у містах.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:

до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Закликаю всіх дотримуватись цих норм, ми робимо це для вашого захисту.

Залишайтесь вдома, будьте здорові", - йдеться у повідомлені.

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Теги: транспорт, криклій, коронавірус, карантин
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