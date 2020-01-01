В Україні припиняють міжобласне транспортне сполучення
Сьогодні, 01:02
В Україні з 12.00 години 18 березня припиняють курсувати рейсові автобуси, метро, потяги, літаки.
Про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.
"З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:
залізничні
авіаційні
автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.
Зупиняється робота метро у містах.
Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:
до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
Закликаю всіх дотримуватись цих норм, ми робимо це для вашого захисту.
Залишайтесь вдома, будьте здорові", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.
"З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:
залізничні
авіаційні
автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.
Зупиняється робота метро у містах.
Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:
до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
Закликаю всіх дотримуватись цих норм, ми робимо це для вашого захисту.
Залишайтесь вдома, будьте здорові", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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