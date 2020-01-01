В Україні припиняють міжобласне транспортне сполучення

В Україні з 12.00 години 18 березня припиняють курсувати рейсові автобуси, метро, потяги, літаки.Про це повідомляє міністр інфраструктури Україниу своєму телеграм-каналі."З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:залізничніавіаційніавтобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.Зупиняється робота метро у містах.Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.Закликаю всіх дотримуватись цих норм, ми робимо це для вашого захисту.Залишайтесь вдома, будьте здорові", - йдеться у повідомлені.